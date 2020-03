RTL sagt geplantes Oster-Musik-Event "Die Passion" ab

© TV Now

Auch diese Absage stand angesichts der aktuellen Situation zu befürchten: RTL kann sein geplantes Live-Musik-Event "Die Passion", die kurz vor Ostern in Essen über die Bühne gehen sollte, nicht durchführen und hat die Mammut-Produktion nun abgesagt



18.03.2020 - 18:49 Uhr von Uwe Mantel 18.03.2020 - 18:49 Uhr

Das "außergewöhnlichste Live-Event des Jahres" sollte es werden - doch nun sind die Zeiten dank des Coronavirus so außergewöhnlich, dass RTL die Pläne für "Die Passion" nun doch zumindest für den geplanten Ausstrahlungszeitpunkt am Mittwoch vor Ostern in diesem Jahr begraben muss. Der Sender hatte zwar bereits frühzeitig angekündigt, dass man "Die Passion" auch ohne Publikum vor Ort produzieren wolle, da es sich in erster Linie um ein TV-Event handle. Doch nach der weiter zunehmenden Verschärfung der Maßnahmen im Kampf gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus reicht auch das nicht mehr aus.

Hintergrund ist eine Allgemeinverfügung der Stadt Essen, die nun unter anderem Veranstaltungen und Personenansammlungen von mehr als 15 Personen auf öffentlichen Flächen untersagt - damit ist die Produktion nicht mehr möglich. Unterhaltungschef Kai Sturm: "Leider können wir das Musik Live Event ‚Die Passion‘ aufgrund der neuen Rahmenbedingungen nicht wie geplant zu Ostern 2020 live aus Essen senden. Wir haben natürlich Verständnis für die Entscheidung der Stadt Essen. Auch für uns ist verantwortungsbewusstes Handeln jetzt wichtig. Die Gesundheit und Eindämmung des Virus stehen im Vordergrund. Wir danken allen Beteiligten für das Herzblut, das sie bis jetzt in die Vorbereitungen gesteckt haben."

RTL plante die Neuinszenierung der Passions-Geschichte aus der Bibel als gut zweistündiges Live-Event. Die Szenen sollten von bekannten deutschen Popsongs untermalt werden. Dazu sollte in einer parallel stattfinden Prozession ein leuchtendes Kreuz durch Essen getragen werden - was angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen schon länger kaum noch denkbar war.

Die Proben für die Mammut-Produktion, für die an unterschiedlichen Stellen in Essen gedreht werden sollte, liefen schon seit Wochen. Vor einem Monat hatte RTL die Besetzung bekannt gegeben: Thomas Gottschalk sollte als Erzähler durch die Geschichte führen, Alexander Klaws war als Jesus besetzt, in weiteren Hauptrollen sollten Laith Al-Deen, Mark Keller, Jürgen Tarrach, Ella Endlich und Martin Semmelrogge zu sehen sein, dazu eine sehr illustre Runde an weiteren Mitwirkenden in kleineren Rollen.

