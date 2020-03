Vox verschiebt "Urlauber" und "Shopping Queen"-Special

© Vox

Das Coronavirus führt zu weiteren Programmänderungen bei Vox. Das neue, für Anfang April angekündigte Format "Die Urlauber" verschiebt sich und auch ein Drag-Queen-Spezial von "Shopping Queen" kann vorerst nicht gesendet werden.



24.03.2020 - 18:08 Uhr

Ab dem 5. April wollte Vox eigentlich am Vorabend die neue Sendung "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los!" ausstrahlen (DWDL.de berichtete). Daraus wird nun aber nichts, der Sender hat das Format vorerst aus dem Programm genommen und angekündigt, dass sich die Ausstrahlung verschiebt. Wann genau "Die Urlauber" zu sehen sein soll, ist in der aktuellen Situation aber nicht klar. Statt des neuen Formats zeigt man eine Wiederholung von "Biete Rostlaube, suche Traumauto".

Das ebenfalls für den 5. April angekündigte "Shopping Queen"-Special mit Drag Queens entfällt zunächst ebenfalls und soll später im Jahr gezeigt werden. Statt der bunten Einkaufstour setzt Vox in der Primetime auf eine alte Ausgabe "Kitchen Impossible", darin treten dann Tim Mälzer und Max Stiegl gegeneinander an.

Bereits bekannt war, dass Vox an diesem Mittwoch spontan die neue Musikshow "Live aus der Forster Straße" mit Mark Forster ins Programm nimmt (DWDL.de berichtete). Die Sendung ist auch am 1. April zu sehen. Ab dem 8. April plant man beim Sender derzeit um 20:15 und 21:15 Uhr mit alten Folgen der US-Serie "Magnum P.I.", danach soll es mit "Law & Order: Specials Victims Unit" weitergehen. Weitere Änderungen in Zeiten der Ausnahmesituation sind wie immer nicht ausgeschlossen.

