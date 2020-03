AMC verschiebt "Walking Dead"-Staffelfinale wegen Corona

© AMC/Gene Page

Auch das Staffelfinale der AMC-Serie "The Walking Dead" fällt dem Coronavirus zum Opfer und kann nicht wie geplant ausgestrahlt werden. Der Sender hat angekündigt, die Folge später im Jahr nachzureichen.



25.03.2020 - 13:33 Uhr von Timo Niemeier 25.03.2020 - 13:33 Uhr

"The Walking Dead" ist massiv von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen. Nicht nur, dass das Spin-Off der Serie verschoben werden musste (DWDL.de berichtete), hierzulande können Synchronisationsarbeiten an der Originalserie nicht vorgenommen werden. Und nun hat AMC bestätigt, dass das Staffelfinale nicht wie geplant ausgestrahlt werden könne.

Die aktuelle zehnte Staffel endet also demnach bereits nach Folge 15, die man am 5. April zeigen wird. Kurz danach läuft diese Folge in Deutschland bei Fox - auf englisch mit deutschen Untertiteln. Die finale 16. Episode soll später im Jahr nachgereicht werden. Von AMC heißt es, die derzeitige Situation mache die Postproduktion am Staffelfinale unmöglich.

Durch das Coronavirus wird sich voraussichtlich auch die elfte Staffel der Zombieserie verzögern. So pausieren derzeit die Vorbereitungen auf die neuen Folgen, das wird wahrscheinlich auch die Dreharbeiten verzögern. Ob man das alles im Sommer, wenn sich die Situation wieder normalisiert haben sollte, aufholen kann, ist fraglich.

