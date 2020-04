ProSieben ersetzt "Masked Singer" durch "Masked Singer"

© ProSieben/Willi Weber

Weil "The Masked Singer" wegen zweier Corona-Fälle frühestens in zwei Wochen wieder auf Sendung gehen wird, wiederholt ProSieben am Dienstag kurzerhand noch einmal die erste Folge aus dem Vorjahr. Bei Vox müssen die Löwen trotzdem im Käfig bleiben.



30.03.2020 - 14:18 Uhr von Alexander Krei 30.03.2020 - 14:18 Uhr

Auch wenn "The Masked Singer" am Dienstagabend eine Corona-Pause einlegen muss, wird ProSieben zur besten Sendezeit auf maskierte Sänger setzen. Wie der Sender jetzt via Twitter angekündigt hat, soll am Dienstag um 20:15 Uhr noch einmal die erste Folge der ersten Staffel wiederholt werden. Diese war mit 2,2 Millionen Zuschauern übrigens jene Folge mit der bislang geringsten Reichweite - zuletzt hatten fast doppelt so viele Menschen eingeschaltet.

Wegen zwei Corona-Erkrankungen im Team der erfolgreichen Show hatte ProSieben am Sonntag kurzfristig erklärt, "The Masked Singer" vorläufig zu pausieren (DWDL.de berichtete). Im Produktionsteam seien umgehend alle Maßnahmen eingeleitet worden, die den gesetzlichen Vorschriften und den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden im Umgang mit dem Virus folgen, hieß es. Nach derzeitigem Plan soll die Produktion in zwei Wochen, also am 14. April, wieder aufgenommen werden.

Kurios: Nachdem sich ProSieben, Vox und RTL in den vergangenen Wochen am Dienstagabend einen regelrechten Show-Dreikampf geliefert haben, wird es diesmal recht unspektakulär vorgehen. So beschränkt sich RTL auf die Wiederholung seine Show "Die größten Fernsehmomente aller Zeiten", während Vox ausnahmsweise auf "Hot oder Schrott" setzt - ursprünglich hätte RTL eigentlich ein Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft übertragen wollen, das jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist.

Doch auch wenn das Fußballspiel nicht mehr stattfindet und auch "The Masked Singer" eine unfreiwillige Pause einglegt, wird "Die Höhle der Löwen" bei Vox nicht kurzfristig ins Programm genommen. Man sei mit umfangreichen Händlerkooperationen an die geplante Ausstrahlung gebunden, erklärt der Sender bereits vor einigen Tagen gegenüber DWDL.de.

