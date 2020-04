TV-Werbung während Corona: Alle sagen danke

© Pixabay/DWDL

Auch bei den TV-Sendern brechen im Zuge der Corona-Krise klassische Werbe-Kampagnen weg. Ähnlich wie bei der Ad Alliance hat nun aber auch SevenOne Media Corona-Breaks für Unternehmen eingeführt. Und auch andere Kampagnen sind nun gestartet.



SevenOne Media hat für ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins einen besonderen Werbeblock eingeführt, in dem Unternehmen ihre Dankesbotschaften während der Corona-Krise unterbringen können. Der Vermarkter nennt das einen "#WirSagenDanke-Topic Break". Erstmals war dieser Extra-Werbeblock am Mittwoch kurz vor dem Beginn der Primetime in Sat.1 und Kabel Eins zu sehen. Zum Start sagte unter anderem der Lebensmitteleinzelhändler Edeka "danke".

In der nächsten Woche soll es auf den genannten Sendern weitere Werbeblöcke geben, in denen die Werbungtreibenden ihre Botschaften verbreiten können. Der "Topic Break" schließt sich unmittelbar an die Trailer-Kampagne von ProSiebenSat.1 an, bei der sich prominente Sendergesichter bei den Zuschauern dafür bedanken, zu Hause zu bleiben und folgt durch Extra-Opener und Closer dem Design der Senderkampagne. Bereits vor einigen Tagen hatte die Ad Alliance einen ähnlichen Plan angekündigt und Corona-Werbeinseln eingeführt (DWDL.de berichtete).

"Jetzt ist nicht die Zeit, von der Bildfläche zu verschwinden, sondern seine Kommunikationsstrategie für unsere Gesellschaft anzupassen", heißt es von der Ad Alliance. Dieser Meinung ist man auch bei SevenOne. "Es wäre fatal, jetzt nicht zu kommunizieren", sagt Geschäftsführer Thomas Wagner in einem Interview mit "Horizont". "Alle Studien zeigen: Wer in der Krise weiter wirbt, geht gestärkt aus ihr hervor. Werbekunden investieren also während der Krise in ihre Zukunft!" Wagner verweist zudem auf die teilweise stark gestiegenen Reichweiten und Sehdauern. Preiserhöhungen soll es deshalb aber nicht geben. Gleichzeitig räumt der SevenOne-Media-Chef gegenüber "Horizont" ein, den Shutdown ebenfalls zu spüren. "Wir wollen das gemeinschaftlich mit den Kunden lösen und waren in den ersten beiden Wochen so kulant wie möglich, wenn es zum Beispiel um kurzfristige Stornos oder Shifts bei Kampagnen ging", sagt Wagner. Wie sich der Werbemarkt entwickele und wie tief die Einschnitte werden, könne aber niemand sagen.

Mit dem "Danke"-Werbeblock hat SevenOne nun aber immerhin etwas gegen den Werbe-Einbruch getan. Ebenfalls "Danke" sagt man in einer Kampagne von der Agentur RaphaelBrinkert, für die die Organisation der Mediaagenturen (OMG) Media-Volumen akquiriert. Sprecher der "Deutschland sagt Danke. Mach mit!"-Spots sind Sarah Lombardi und Sebastian Hellmann. Zum Start in den sozialen Netzwerken rufen sie zum Mitmachen auf - möglichst viele Menschen sollen ihre Dankesbotschaften in die Welt tragen. In den kommenden Tagen wird die Kampagne über TV- und Radio-Spots sowie Plakate verlängert

Laut der Agentur RaphaelBrinkert haben auch schon zahlreiche Medien positiv reagiert und ihre Unterstützung signalisiert, darunter unter anderem ARD Sales & Services, Discovery Networks, Disney Channel, Facebook, ProSiebenSat.1, Radiozentrale RMS, Sky Networks, Score Media, Tele 5 und das ZDF. Auf Verbandsseite sind unter anderem das Content Marketing Forum, die Gesellschaft Public Relations Agenturen (GPRA), Screenforce, die Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband (OWM) sowie der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) mit dabei.

Und auch RTLzwei springt auf den "Danke"-Zug auf und hat nun rund zweiminütige Trailer angekündigt, in dem Einsendungen von Zuschauern gezeigt werden. Diese Botschaften gibt es ab sofort im Programm zu sehen. Weitere Botschaften, die in diesen Zeiten Mut machen, trägt der Sender außerdem mit neuen Trailern und Social Media Posts vor - und setzt dabei auf Promi-Unterstützung. So sollen unter anderem die Geissens, Manuela Reimann, Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und einige Soap-Darsteller den Zuschauern Mut machen und einen kurzen Einblick in ihren Alltag geben. Zusätzlich setzt RTLzwei auch Werbetrenner ein, um die Appelle und Ratschläge der Protagonisten zu transportieren.

