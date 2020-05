Nach Absage: ESC soll 2021 in Rotterdam nachgeholt werden

© EBU

Wegen der Coronavirus-Pandemie musste der Eurovision Song Contest in diesem Jahr bekanntlich abgesagt werden, doch 2021 soll es einen erneuten Anlauf geben - und zwar erneut in Rotterdam, so wie es ursprünglich schon dieses Jahr geplant war.



Der Eurovision Song Contest 2021 soll in Rotterdam stattfinden. Das hat die EBU am Samstagabend in der Ersatz-Show "Europe Shine A Light" bekanntgegeben. Über die Entscheidung war bereits spekuliert worden, nachdem der Stadtrat von Rotterdam kürzlich bereits zusätzliche Gelder in Höhe von 6,7 Millionen Euro für die Austragung des Events freigegeben hatte.

Ursprünglich hätte der Eurovision Song Contest schon an diesem Wochenende in der niederländischen Stadt über die Bühne gehen sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie musste die Musikshow letztlich jedoch abgesagt werden. "Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt vorankommen können", sagte der neue ESC-Executive-Supervisor Martin Österdahl.

"Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Eurovision Song Contest nächstes Jahr zurückkehrt, und wir freuen uns, dass unsere Mitglieder in den Niederlanden das notwendige Engagement haben", so Österdahl. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle, die am Eurovision Song Contest beteiligt sind, durch Herausforderungen und Veränderungen vereint sein werden, um den Contest stärker als je zuvor zurückzubringen und seine Langlebigkeit für die kommenden Jahrzehnte sicherzustellen."





An diesem Wochenende hatte es neben der offiziellen Ersatz-Show auch noch das "deutsche Finale" des Eurovision Song Contests in der ARD gegeben, bei dem die Band "The Roop" aus Litauen mit ihrem Song "On Fire" gewann. Parallel dazu präsentierte ProSieben den von Stefan Raab ins Leben gerufenen "Free European Song Contest", aus dem Nico Santos für Spanien mit "Like I Love You" als Sieger hervorging.

