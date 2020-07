"Promi Big Brother" in der Finalwoche täglich um 20:15 Uhr

© Sat.1/Marcus Höhn

Die nächste Staffel von "Promi Big Brother" wird erstmals drei Wochen dauern. Und damit nicht genug: Wie Sat.1 jetzt angekündigt hat, soll die Show in der Finalwoche täglich um 20:15 Uhr zu sehen sein. Insgesamt laufen damit zehn Ausgaben in der Primetime.



08.07.2020 von Alexander Krei

So viel "Promi Big Brother" wie in diesem Jahr war noch nie - gleich drei Wochen wird Sat.1 seine erfolgreiche Realityshow im August auf Sendung schicken. Und eine davon sogar komplett in der Primetime: Wie der Sender jetzt angekündigt hat, soll "Promi Big Brother" in der Finalwoche vom 24. bis 28. August täglich um 20:15 Uhr zu sehen sein.

Insgesamt wird "Promi Big Brother" damit in diesem Jahr an gleich zehn Abenden um 20:15 Uhr laufen, nachdem Sat.1 kürzlich bereits angekündigt hatte, nicht nur am Freitagabend auf eine Live-Show in der Primetime setzen zu wollen, sondern auch am Montagabend (DWDL.de berichtete).

Praktischer Nebeneffekt: Mit dem "Sommerhaus der Stars" wird sich "Promi Big Brother" in diesem Jahr nicht überschneiden, schließlich hat RTL gerade erst bestätigt, die neue Staffel seiner Realityshow erst im September an den Start bringen zu wollen. Sat.1 wiederum geht mit Rückenwind in das Primetime-Experiment, nachdem sich "Promis unter Palmen" vor wenigen Monaten zum Überraschungs-Erfolg mauserte.

Mit Blick auf die Quoten von "Promi Big Brother" ist der Schritt zudem verständlich: In den vergangenen beiden Jahren verzeichnete die Rewalityshow im Schnitt jeweils mehr als 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch zur besten Sendezeit sorgte das Format damals stets für gute Zahlen. Dass die reguläre "Big Brother"-Staffel jüngst nur auf geringes Interesse stieß, scheint den Optimismus in Unterföhring hingegen nicht zu trüben.

