"Take me out" zählt zu den erfolgreichsten Formaten im Programm von RTL. Bis zu 22,2 Prozent Marktanteil verzeichnete die Datingshow mit Ralf Schmitz zuletzt - und für den September hat der Sender jetzt sechs neue Folgen der Produktion von UFA Show & Factual angekündigt. Los geht es am Samstag, den 12. September um 22:20 Uhr.

Die neue Staffel von "Take me out" läuft damit im Anschluss an die Premiere von "Big Performance - Wer ist der Star im Star?", die übrigens von Daniel Hartwich moderiert wird. Zudem hat RTL wenige Tage später noch eine weitere Datingshow parat: Ab dem 15. September zeigt der Kölner Sender jeweils dienstags um 23:05 Uhr die erste Staffel von "Ex on the Beach". Beim Streamingdienst TVNow geht die Produktion von RTL Studios schon zwei Wochen zuvor an den Start (DWDL.de berichtete).

Auf dem 20:15-Uhr-Sendeplatz setzt RTL derweil am Dienstagabend weiter auf Mario Barth. Nachdem am 1. und 8. September bereits neue Folgen von "Mario Barth deckt auf!" gezeigt werden sollen, folgt am 15. September noch das Special "Die teuersten Fälle aller Zeiten". Der Comedian soll darin "die Top 5 der teuersten Steuerverschwendungen" präsentieren.