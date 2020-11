Die US-Serie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" bekommt eine zweite Chance. Nachdem der erste Anlauf im Frühjahr bei Vox mit weniger als drei Prozent Marktanteil gnadenlos gefloppt ist und nach nur zwei Folgen wieder auf dem Programm genommen wurde, steht zu Weihnachten ein weiterer Anlauf bevor - diesmal bei Vox Up.

Der erst vor einem Jahr gestartete Mini-Sender zeigt "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" als Sonderprogrammierung zum Weihnachtsfest. Sowohl am 25. als auch am 26. Dezember laufen jeweils fünf Folgen am Stück - die meisten davon als Free-TV-Premiere. An beiden Abenden erfolgt die Ausstrahlung ab 20:15 Uhr.

In der Serien-Adaption der Romantik-Komödie aus dem Jahr 1994 dreht sich - wie im gleichnamigen Film - alles um tiefe Freundschaften, großen Herzschmerz und die einzig wahre Liebe. Und neben vier Hochzeiten gibt es eben auch einen Todesfall. Wer nicht bis Weihnachten warten will, kann sich sämtliche Folgen auch bei TVNow ansehen.