am 21.12.2020 - 00:00 Uhr

Der Handelsregistereintrag vom 8. Dezember besiegelt die Löschung der Kölner Produktionsfirma Unique Media Entertainment (UME): Die Gesellschaft, die für "Domian live", "Rabenmütter" oder "Passt, wackelt und hat Luft" verantwortlich zeichnete, wird auf ein anderes Kölner Unternehmen namens Spider X GmbH verschmolzen. Sechs Tage später, mit Eintrag vom 14. Dezember, folgt die Verschmelzung von Spider X auf deren Mutterfirma Warner Bros. International Television Production Deutschland.

Die 2013 gegründete UME ist damit kein eigenes Unternehmen mehr, sondern ein Label des weltgrößten Medien- und Telekommunikationskonzerns AT&T, zu dem Warner Bros. seit 2018 gehört. Geschäftspartner beider Produktionsfirmen wurden in den vergangenen Tagen per E-Mail über den Schritt informiert. "Der Merger ist nun auch ins Handelsregister eingetragen und somit voll wirksam", heißt es in dem Schreiben, das dem Medienmagazin DWDL.de vorliegt.

Der Gründer und bisherige Geschäftsführer der UME, Wolfgang Link, nutzt die Mail nicht nur, um sich bei Auftraggebern und Mitarbeitern für "sieben spannende, ereignisreiche und glückvolle Jahre" zu bedanken. Er informiert zugleich über seine neue Aufgabe: Demnach zieht er in die Geschäftsleitung von Warner Bros. ITVP ein und übernimmt dort die Funktion des Head of Comedy & Alternative Content. "Als solcher bleibe ich selbstverständlich auch jederzeit und gerne ansprechbar für laufende, frühere oder geplante Programme unter dem Label 'UME'", so Link weiter.

Dass ein kleiner Produzent unter das Dach eines großen Konzerns schlüpft, ist in Zeiten der massiven Konsolidierung keine Seltenheit. Im konkreten Fall bestand die enge Anbindung schon länger: Seit April 2018 hielt Warner Bros. über seine Beteiligungstochter Spider X bereits 90 Prozent der UME-Anteile, Wolfgang Link war nur noch mit 10 Prozent beteiligt. Die Kooperation beider Unternehmen begann 2014, als Links Firma ein Format-Abkommen mit der kurz zuvor von Warner übernommenen Eyeworks Germany schloss und dadurch Zugriff auf ausgewählte Formate aus dem internationalen Warner-Katalog erhielt.

Ursprünglich war die UME im Herbst 2013 in ganz anderer Konstellation gegründet worden: Neben 70-Prozent-Gesellschafter Link hielt damals TV-Koch Christian Rach 30 Prozent der Anteile. Pünktlich zu dessen Wechsel von RTL zum ZDF sollte die Firma neue Formate für ihn entwickeln und produzieren. Link verließ dafür die Produktionsfirma i&u TV, wo er fünf Jahre als Executive Producer tätig gewesen war. Zwar hielt die Partnerschaft Rach/ZDF nicht allzu lang, weil Sendungen wie "Rach tischt auf" oder "Rach und die Restaurantgründer" floppten. Doch Link gelang es, das Portfolio der UME erfolgreich in Richtung Comedy, Kabarett und Doku-Soap zu erweitern. Zu den Hauptkunden zählten zuletzt der WDR ("Domian live", "Passt, wackelt und hat Luft", "Soweit dazu mit Markus Barth"), das ZDF ("Danke Deutschland!"), RTL ("Schlager sucht Liebe") und Sat.1 ("Rabenmütter").