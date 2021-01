am 13.01.2021 - 10:56 Uhr

Der von ProSiebenSat.1 und Discovery gemeinschaftlich betriebene Streamingdienst Joyn setzt weiterhin auf User-Feedback. Um dieses zu erhalten, wurde nun ein gänzlich neuer Community-Bereich freigeschaltet. Joyn-Geschäftsführer Tassilo Raesig sagt dazu: "Neben dem stetigen Ausbau unseres Content- und Geräteportfolios ist auch der regelmäßige Austausch mit unseren Nutzer*innen unabdingbar für die Weiterentwicklung unseres Produkts." Joyn strebe danach, die nutzerfreundlichste App zu werden, weshalb eine "inspirierende Feedback-Kultur" essentiell sei.



Unter community.joyn.de ist nun ein optimierter und komplett überarbeiteter Community-Bereich zu finden, in dem Austausch sowie Interaktion stattfinden und die Möglichkeit zum Stöbern gegeben sein soll. Joyn wähne sich, so sagt es Raesig, durch diese Plattform noch näher dran an den Nutzerinnen und Nutzern. "Das ermöglicht uns noch zielgruppengerechter zu agieren und unsere Prioritäten entsprechend zu setzen."

Um den Dienst selbst war es in den zurückliegenden Wochen unruhig. Es wurde nicht nur bekannt, dass mit Katja Hofem die Managerin von Bord geht, die den Dienst mit aufgebaut hat. Es gab obendrein Berichte darüber, dass Discovery mit Discovery+ möglicherweise einen eigenen Streamingdienst auch nach Deutschland bringt. Zudem wurde eine einst als recht erfolgreich eingestufte Eigenproduktion des Senders, nämlich "MaPa", nicht verlängert. Ob Joyn-Serien wie "Check Check" und "Frau Jordan stellt gleich" eine Zukunft haben, ist derweil noch offen. Gegenüber DWDL.de sagte der Dienst Ende Dezember, dass man sich diesbezüglich "noch in Gesprächen" befände. ProSiebenSat.1-Chef Rainer Beaujean hatte sich einem Zeitungsinterview vor einigen Wochen zudem nicht gerade überschwänglich in Bezug auf Joyn geäußert.