am 01.02.2021 - 20:04 Uhr

Wenn sich Ariane Alter in dieser Woche mit ihrer ZDFneo-Show zurückmeldet, dann wird es einige Veränderungen in der Sendung geben. "Wir halten uns nicht mehr strikt an die Strukturen, die das Label 'Late Night' vorgibt", sagt die Moderatorin im Vorfeld der neuen Staffel von "Late Night Alter". "Wir werden auch mal ausbrechen und ich werde mit meinen Talkgästen durch die Welt laufen."

Allerdings werde sich auch nicht alles ändern. "Wir werden weiterhin kritisch auf Dinge blicken, Vergleiche ziehen, Fragen stellen. Und wir werden wieder sinnvolle, aber auch sinnbefreite Spiele spielen", so Alter weiter. "Fest steht, die erste Sendung wird nicht der letzten gleichen."

Dass dem so ist, hängt auch damit zusammen, dass inzwischen ein weitgehend neues Team hinter der Sendung steht, von dem sich Ariane Alter auch neue Ideen erhofft, wie sie in einem ZDF-Interview betont. Ein Wechsel ins Hauptprogramm, wie er ihrem Sendeplatz-Vorgänger Jan Böhmermann gelungen ist, würde indes auch ihr gefallen. "Ich hätte da gerne noch ein paar Jahre Übung", schränkt sie ein. "Vielleicht nicht morgen, aber übermorgen können wir gerne reden."

Bis dahin sollten idealerweise die Quoten von "Late Night Alter" gestiegen sein. Weniger als 200.000 Zuschauer verfolgten im Schnitt die erste Staffel der von Fabiola produzierten Show, beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei weniger als einem Prozent. Am Sendeplatz ändert sich aber auch in der neuen Staffel nichts: Los geht's am Donnerstag um 22:30 Uhr, die weiteren Ausgaben sind danach immer um 22:15 Uhr zu sehen.