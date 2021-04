Seit mehreren Wochen schiebt Moderatorin Ruth Moschner mit ihrem "Buchstaben Battle" in Sat.1 Doppelschichten. Das Ratespiel läuft von Montag bis Freitag sowohl um 18 als auch um 19 Uhr, weil sich eine andere Vorabend-Quizshow, nämlich "5 Gold Rings" mit Steven Gätjen, quotentechnisch derart schwer tat, dass Sat.1 für sie einen Platz im Nachmittagsprogramm am Wochenende finden musste. Ersatz ist nun vorhanden. Ab Montag, 10. Mai 2021, übernimmt das neue Quizformat "Rolling – Das Quiz mit der Münze" den Sendeplatz um 18 Uhr.

Moderiert wird die Produktion, die von UFA Show & Factual umgesetzt wird, von Ross Antony. Den 18-Uhr-Sendeplatz kennt die Produktionsfirma bestens, für diesen stellt sie schließlich auch das enorm erfolgreiche Programm "Wer weiß denn sowas?" im Ersten her und tritt somit bald gegen sich selbst an.

Im neuen Sat.1-Vorabendspiel spielen drei Teams, bestehend aus einer Kandidatin oder einem Kandidaten sowie einem Promi gegeneinander. In 15 Runden versuchen die Paare, eine Münze in einen der zehn Slots der "Rolling-Maschine" zu rollen und damit Geldsummen in unterschiedlichen Höhen zu erspielen. Danach gilt es, eine Frage korrekt zu beantworten. Klappt das, wandert der zuvor "errollte" Betrag auf das Konto des Duos. Wer am Ende die höchste Summe auf dem Konto hat, bekommt die Chance, im Finale "alles zu gewinnen" oder mit leeren Händen nach Hause zu gehen.

Die Show, zu der die Aufzeichnungen noch in dieser Woche in den Kölner MMC-Studios beginnen, basiert auf dem Konzept der britischen Show "Rolling In It", die von Over the Top Productions entwickelt wurde. Moderator Antony bezeichnet sich derweil als riesigen Fan der Sendung, die er schon aus England kenne. "Das Quiz ist unglaublich spannend - wenn die Münze rollt, halten alle die Luft an, denn da kann sich das ganze Spiel auf einen Schlag ändern. Auf die Zuschauer wartet eine Show, die mit viel Nerven-Kitzel verbunden ist - und den liebe ich ja auch bekanntermaßen!"



"Rolling" ist übrigens nicht die einzige Daytime-Änderung im Mai im Sat.1-Programm. Mit "Notfall" testet Sat.1 auch um 15 Uhr eine neue Sendung.