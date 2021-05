Barbara Schöneberger wird auch in diesem Jahr im Finale des Eurovision Song Contests die Punkte aus Deutschland bekannt geben - und das schon zum sechsten Mal, wie der NDR jetzt mitteilte. Damit stellt Schöneberger einen neuen Rekord auf: Noch nie hat jemand vor ihr so oft die Aufgabe als deutsche "Spokesperson" wie die Moderatorin. Die Jury-Wertungen besitzen beim Eurovision Song Contest das gleiche Gewicht wie das Publikums-Voting. Dieser Abstimmungsmodus war vor fünf Jahren eingeführt worden.

Melden wird sich Schöneberger übrigens nicht von der Reeperbahn, sondern aus einem Studio in Hamburg, von wo aus sie ab 20:15 Uhr bereits die Vorberichterstattung unter dem Titel. "ESC - Countdown für Rotterdam" präsentieren wird. Ab 0:45 Uhr folgt schließlich noch "ESC - Aftershow", wo dann auch zum deutschen Teilnehmer Jendrik geschaltet werden soll.

Weil große Partys rund um die Eurovision Song Contest vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden können, will der NDR zumindest für ein wenig Ersatz sorgen - in Form eines digitalen Tools, das auf den Namen "ESC zusammen" hört. Bis zu vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich per Webcam in einem virtuellen Raum zusammenschalten und auf der Website weltweit bei beiden Halbfinals und beim Finale zusammenkommen, um die Show auf einer Oberfläche gemeinsam zu verfolgen.