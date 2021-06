Vox ist in diesem Jahr erstmals in die Top 3 der Privatsender aufgestiegen. Weil das aber allen voran der Schwäche von Sat.1 geschuldet war, kann man sich in Köln nicht auf dem Erfolg ausruhen. Bei den Screenforce Days hat Vox nun sein Programm für die kommende TV-Saison vorgestellt und dabei vor allem neue Formate mit bereits bekannten Sendergesichtern angekündigt. So erhalten Tim Mälzer und Steffen Henssler unter dem Titel "Mälzer & Henssler liefern ab!" eine neue Sendung. Hier treten die Spitzenköche im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-up-Lieferservice gegeneinander an.

Und auch Guido Maria Kretschmer erhält ein neues Format - und wird künftig Liebespaare aneinander binden. In "Guidos Wedding Race" treten drei Paare gegeneinander an, die nicht nur heiraten, sondern sich auch von dem Mode-Experten trauen lassen wollen. Darüber hinaus neu angekündigt hat Vox die Doku "Weil Du ein Wunder bist" mit Nicole Staudinger. Durch ihre mehrfachen Krebserkrankungen wurde die Bestsellerautorin zur "Stehauf-Queen". In der neuen Doku trifft die 38-Jährige andere Menschen oder Familien und ist mit dabei, wenn sich für sie mit fremder Hilfe ein Traum verwirklicht.

Ein Thema, das 2021/22 im Programm von Vox wichtiger werden wird, das Haltung. Damit sorgten bei ProSieben schon Joko und Klaas für gute Quoten - und darüber hinaus auch für viele Schlagzeilen. Vox hat unter dem Arbeitstitel "#VOXStimme" nun ein Kurz-Format angekündigt, das in der Intention ähnlich klingt wie "Joko & Klaas Live" - auch wenn es hier natürlich immer auch mal wieder Ausgaben gibt, in denen es den beiden Entertainer weniger um Haltung, sondern mehr um Unterhaltung geht. In "#VOXStimme" soll täglich und zur besten Sendezeit ein Mensch mit einem besonderen Anliegen vor die Kamera treten. Tagesaktuell bringen Promis und Nicht-Promis darin dann ihre Meinung zu einem bestimmten Thema auf den Punkt. "Die Redner:innen sprechen im kürzesten Vox-Format aller Zeiten dabei stets geradeheraus, meinungsstark und ganz persönlich direkt zu den Zuschauer:innen", heißt es in der Ankündigung des Senders.

Schul-Experiment zum Thema Rassismus

Um ein wichtiges Thema unserer Zeit geht es auch in dem Format "Eine Schule gegen Rassismus", in dem man sich gegen den grassierenden Rassismus im Land stellen will. Vox kündigt diese Sendung als ein "Schulexperiment" an. Es gehe darum, schon Kinder für das Thema Rassismus zu sensibilisieren, so der Sender. Gezeigt werden soll darin auch, dass man Rassismus verlernen kann. Erstmals gelaufen ist das Format in Großbritannien.

Martin Rütter, der in der vergangenen Saison auch fernab seines eigentlichen Steckenpferdes, nämlich den Hunden, unterwegs war (und damit wenig Erfolg hatte), geht zurück zu seinen Leisten, so wie man ihm und dem Sender das auch empfehlen konnte. In der Reportage "Martin Rütter: Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen" will er dem Geschäfts rund um kleine Welpen auf die Spur gehen und Missstände aufdecken. Im Musik-Bereich neu ist "Viva Cuba! Nico Santos und Álvaro Soler auf den Spuren des Buena Vista Social Clubs", in der sich Santos und Soler auf die Spuren des erfolgreichen Albums begeben. "Buena Vista Social Club" wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Ebenfalls dokumentarisch weiter geht’s mit Robert Marc Lehmann. Mit dem Meeresbiologen sind mehrere neue Dokus angekündigt.

Schon im vergangenen Jahr angekündigt, damals nur unter anderen Titeln, hat man "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" (damals: "Meat the Family") und "Besonders verliebt" ("The Undateables"). Beide Formate sollen es demnächst nun wirklich auf die Bildschirme schaffen. In "GewissensBISSE" müssen die TeilnehmerInnen Tiere aufziehen, pflegen und sich dann entscheiden, ob sie die Tiere schlachten lassen. Bei "Besonders verliebt" geht’s um Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen, die die große Liebe suchen. Schon vor einigen Tagen hatte Vox angekündigt, eine neue Sendung rum um Detlef Steves zu bauen, der sich künftig als Partysänger versucht (DWDL.de berichtete).

True Crime nicht nur nachts

Im Bereich der Fiction setzt Vox vor allem auf Serien, die man zusammen mit TVNow umsetzt. Bereits bekannt war, dass "Tilo Neumann und das Universum" bereits im Juli startet, auch "Mirella Schulze rettet die Welt" wird demnächst bei Vox laufen. Und dann werden auch die TVNow-Originals "8 Zeugen" und "Glauben" bei Vox zu sehen sein. Ebenfalls schon seit einigen Wochen bekannt ist, dass das "Club der roten Bänder"-Spin-Off "Tonis Welt" weiter geht. Künftig verstärkt im Vox-Programm auftauchen wird das Genre True Crime. Damit fährt man schon derzeit vor allem nachts oft Top-Quoten ein. Nun holt man das Genre in Kooperation mit TVNow auch in den Hauptabend: "Stern Crime: Der Maskenmann" und "Stern Crime: Der Alptraummann" werden bei Vox als Free-TV-Premiere zu sehen sein.

Neben diesen ganzen Formaten gibt es auch zahlreiche bekannte Sendungen von Vox, die fortgesetzt werden. Dazu gehören "Sing meinen Song", "Die Höhle der Löwen", "Kitchen Impossible", "Grill den Henssler" oder auch "First Dates Hotel". Weiter geht’s auch mit "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs". In zwei Ausgaben hatten sich darin Anfang des Jahres Prominente ausgezogen, um so für Krebs-Vorsorgeuntersuchungen zu werben. Die neuen Folgen werden erneut von Guido Maria Kretschmer moderiert. Trotz schlechter Quoten geht’s auch für den Daytime-Neustart "Allererste Sahne - Wer backt am besten?" mit Meltem Kaptan weiter.

Große Überraschungen blieben bei den Screenforce Days damit von Vox aus. Erfolgreiche Formate gehen weiter und etablierte Protagonisten erhalten neue Sendungen. Fest steht: Auch 2021/22 wird's bei Vox gefühlig zugehen - und auch der Kölner Privatsender will ein Stück weit relevanter werden und Haltung zeigen. Ob das reicht, um Sat.1 dauerhaft hinter sich zu lassen, muss sich aber erst noch zeigen.