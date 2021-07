Mit seinem "Talk im Hangar-7" hat ServusTV schon seit einigen Jahren eine Gesprächssendung im Programm, darin geht’s aber um österreichische Themen. Nun hat der Sender mit "Klartext" einen neuen Polittalk angekündigt, der sich an das deutsche Publikum richtet. Das neue Format steht auch schon in den Startlöchern und wird erstmals am 3. August ab 22:15 Uhr zu sehen sein. Jeden Dienstag sollen zu dieser Uhrzeit neue Ausgaben gezeigt werden.

Kontrovers diskutieren will man aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft, heißt es vom Sender. Los geht’s in der nächsten Woche mit einem Klassiker, das Thema lautet dann "Zeiten ‚gendern‘ sich – was dürfen wir noch sagen?". Zu Gast sein werden dann mit Saskia Ludwig und Niema Movassat zwei Mitglieder des Bundestags, sie von der CDU, er von der Linken. Moderiert wird der neue Polittalk von David Rohde, der bereits als Moderator und Redakteur der "Servus Nachrichten Deutschland" arbeitet. Produziert wird in Berlin.

Rohde begrüßt in den kommenden Wochen neben Politikerinnen und Politkern auch Unternehmer, Lobbyisten sowie Frauen und Männer in Entscheidungspositionen. Die Meinungen der jeweiligen Gäste sollen konträr sein, dadurch soll es eben zu einer kontroversen Diskussion kommen. "Zwei Gäste, zwei klare Positionen, keine Plattitüden" lautet das Motto der Sendung.

"Wir wollen nachfragen, nachhaken und die Fragen unserer Zuschauer beantworten. Wie betrifft es sie? Was bedeuten Entscheidungen im politischen Berlin für unsere Zuschauer und für ihren Alltag? Diese Fragen wollen wir diskutieren und beantworten - eben wirklich Klartext sprechen", sagt Moderator David Rohde. Und Hans Martin Paar, Bereichsleiter Info & Aktuelles bei ServusTV, ergänzt: "Wir orten einen großen Bedarf an Informationsangeboten, die wirklich informieren – ohne Belehrung, Maulkorb und selbstauferlegte Schranken einer ausufernden politischen Korrektheit. Diese große Lücke wollen wir mit Klartext ein klein wenig auffüllen."



In Österreich hat ServusTV mit "Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher" übrigens eine recht ähnliche Talkshow im Programm. Hier diskutierten Christoph Kotanko und Katrin Prähauser zuletzt regelmäßig mit Journalistinnen und Journalisten, die unterschiedliche Ansichten haben. Künftig will man aber auch andere Personen einladen (DWDL.de berichtete). Viele Negativ-Schlagzeilen machte ServusTV im vergangenen Jahr allerdings mit seinem "Corona-Quartett". In dieser Talkshow kamen immer wieder Kritiker der Corona-Maßnahmen zu Wort, allen voran der umstrittene Infektionsepidemiologe Sucharit Bhakdi. Nachdem sich der zuletzt auch antisemitisch geäußert hatte, distanzierte sich ServusTV von ihm.