am 03.08.2021 - 18:23 Uhr

Marta (10), Pauline (12) und Emilie (13) sollen ihr Gesangstalent in der Castingshow "Junior ESC - Wer fährt nach Paris?" unter Beweis stellen. Die Fachjury mit dem jungen Musiker Gabriel Kelly, der Influencerin und Sängerin Selina Mour und Hannah aus dem Kika-"TanzAlarm" gibt den drei Finalistinnen Tipps. Wer am Ende das Ticket nach Paris gewinnt, entscheidet jedoch das Publikum des Kindersenders in einem Online-Voting.

Vorgestellt werden die drei Sängerinnen am Donnerstag ab 20:00 Uhr bei "Kika Live", wo gezeigt wird, wie sie von Moderator Ben überrascht werden. Eine Stunde lang stellen sie sich dann außerdem den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Der 19. Junior ESC steht derweil unter dem Motto "Imagine" und wird am Sonntag, den 19. Dezember ab 17:00 Uhr live im Kika zu sehen sein.

Gemeinsam mit dem NDR verantwortet der Kika die deutsche Beteiligung beim Junior ESC in Paris. Deutschland hatte erst im vergangenen Jahr zum ersten Mal am Junior ESC teilgenommen - aus deutscher Sicht ging die Premiere jedoch ziemlich daneben: Die deutsche Teilnehmerin landete auf dem letzten Rang.