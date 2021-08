Das hatten sich das ZDF und Helene Fischer ganz anders vorgestellt: Schon zum zweiten Mal in Folge wird die "Helene Fischer Show" wegen der Coronavirus-Pandemie entfallen, wie der Sender am Wochenende der "Bild am Sonntag" bestätigte (DWDL.de berichtete). An einem anderen Show-Event will der Mainzer Sender dagegen festhalten: Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr arbeitet das ZDF weiter an der Neuauflage von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk.

"Die Produktion ist im November in Nürnberg geplant", bestätigte ZDF-Sprecher Stefan Unglaube am Montag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Weitere Details zu der Sendung sollen demnächst folgen.

© ZDF/Kerstin Bänsch Oliver Heidemann

Thomas Gottschalk hatte schon im Vorfeld erklärt, er werde versuchen, ein "Wetten, dass..?" zu machen, wie nur er es kann. "Und dann müssen da eben Phil Collins mit Holzbein und Madonna mit Stützkorsett auftreten und keine Influencer oder Blogger, nur weil sie Millionen Follower haben", sagte der Moderator vor einiger Zeit dem "Spiegel" und versprach: "Eine Baggerwette wird auch dabei sein."