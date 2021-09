Als "politisch herrlich inkorrekt, sehr dreist, aber dabei immer stilsicher" und sich deshalb in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer spielend bezeichnete der ehemalige Sat.1-Chef Kaspar Pflüger die niederländische Comedy-Serie "De Luizenmoeder", die er für Sat.1 recht originalgetreu adaptieren ließ. Bing Film & TV, also jene Firma, die auch das Original herstellte, produzierte von der deutschen Variante gleich zwei Staffeln auf einen Schlag. Doch im Herzen des deutschen Publikums kam "Die Läusermutter" nie an. Das Ergebnis war nicht nur ernüchternd, sondern auch enttäuschend. Nach nur vier Folgen, die an zwei Freitagen gesendet wurden, räumte "Die Läusemutter" das Feld in der Sat.1-Primetime, weil die Quoten teils auf unter dreieinhalb Prozent in der Zielgruppe gefallen waren. Der Rest von Staffel eins lief bei sixx (mit teils nur noch einem halben Prozentpunkt).

Jetzt kommt die zweite Staffel wieder zu Sat.1. Die neuen Folgen, die schon seit Juni bei Joyn für zahlende Personen zum Abruf bereit stehen, bekommen allerdings keinen Primetime-Platz mehr. Stattdessen laufen sie eher etwas versteckt und vor allem in einem Aufwasch durch. Als geeigneten Ausstrahlungstermin haben die Verantwortlichen des Privatsenders den Sonntag, 26. September ausgemacht – es ist der Sonntag der Bundestagswahl und zudem ein Sonntag, an dem "ran" in Sat.1 keinen Motorsport überträgt.



Am letzten September-Sonntag beginnt die zweite Staffel von "Die Läusemutter" um 9:10 Uhr morgens. Ab dann stehen alle zehn Episoden der zweiten Staffel auf dem Programm. Der Serienmarathon endet schließlich nachmittags um 14:20 Uhr.

Jan Albert de Weerd, der unter anderem auch das niederländische Original kreierte, führte bei einigen Episoden der zweiten Staffel Regie. Auch Erik Haffner nahm auf dem Regiestuhl Platz. Vor der Kamera agieren Pina Kühr als Hannah, Alexander Schubert als Direktor Anton P. Immelmann, sowie Antje Widdra, Tobias van Dieken, Michael Kessler, Petra Nadolny und andere. An der Glücksbaum Schule beginnt in Staffel zwei nach den Sommerferien das neue Schuljahr. Direktor Anton P. Immelmann hat für das neue Jahr zwar große Pläne, möchte aber keine unbequemen Entscheidungen treffen - zum Leidwesen der überforderten Lehreerinnen und Lehrer und nervtötenden Helikopter-Eltern. Die Bücher zu den Episoden kommen von Ilse Warringa, Diederik Ebbinge, Iris Kobler und Eva Aben.