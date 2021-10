Wie der FC Bayern zum Dauer-Abonnent auf die deutsche Fußballmeisterschaft wurde, wird RTL bald in einer aufwändigen TV-Serie erzählen. Zusammen mit UFA Fiction arbeitet der Fernsehsender an einer sechsteiligen Serie, die die Geschichte des Vereins in den 60ern und 70ern erzählen soll. Dabei wird aus der Sicht bekannter Fußballer des Vereins erzählt, wie das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" berichtet. Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß sind die Protagonisten, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Serie begleiten. In ihrer Zeit wandelte sich der zuvor eher mäßig erfolgreiche Verein zum Spitzenclub.





Zudem wurde auch bekannt, dass RTL+ an neuen Geschichten des "Pumuckl" arbeitet. Andere Serienprojekte, etwa Comedy-Serien wie "Magda macht das schon" oder die Dramedy "Sankt Maik", hat RTL hingegen beendet.