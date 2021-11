Am kommenden Dienstag wollen Angela Merkel und der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Zuvor soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden, wie weit die Politik hier gehen kann. Gut möglich also, dass am Dienstag weitreichende Entscheidungen getroffen werden.

ProSieben und Sat.1 nehmen das nun zum Anlass für eine Programmänderung um 20:15 Uhr. Sie sind damit die ersten beiden Sender, die vorpreschen. Gut möglich aber, dass auch Das Erste, ZDF und RTL am Dienstag folgen werden und ebenfalls Sonderausgaben ihrer News zeigen werden. ProSieben und Sat.1 werden am Dienstag zur besten Sendezeit jedenfalls erneut eine gemeinsame Sendung umsetzen, die von Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch moderiert wird.

Unter dem Titel "Corona Spezial: Deutschland am Limit" geht es dann um die aktuelle Situation in der Krise und mögliche Entscheidungen der Regierung. Bei ProSieben beginnt die Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" dementsprechend um 20:30 Uhr, in Sat.1 verschiebt sich die vorerst letzte neue Ausgabe der Dokureihe "Lebensretter hautnah" um 15 Minuten.

Eine gemeinsame Corona-Sendung hatten ProSieben und Sat.1 bereits Mitte November produziert. Zusammengerechnet wurde die von rund zwei Millionen Menschen gesehen, einzeln betrachtet holten beide Sender aber nur schwache Quoten. Und mehr noch: Bei ProSieben geriet "The Voice of Germany" durch den verspäteten Beginn völlig aus dem Takt und stellte ein Reichweiten-Tief auf. Durch zeitversetzte Nutzung konnte man die Delle ein Stück weit ausbügeln, insgesamt war es aber dennoch eine der schwächeren Ausgaben der Castingshow. Ganz offensichtlich hält das Sat.1- und ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann aber nicht von weiteren Corona-Sondersendungen ab.