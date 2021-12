Es sollte ein besonderes TV-Event werden: Eigentlich war alles schon geplant für die Ausstrahlung von "Die Passion", doch dann machte die Coronavirus-Pandemie den RTL-Plänen im Frühjahr vergangenen Jahres einen gehörigen Strich durch die Rechnung und der Kölner Sender musste die aufwendige Produktion, deren Ausstrahlung kurz vor Ostern erfolgen sollte, absagen.

Vollends begraben wurde die Pläne allerdings nicht. Gegenüber DWDL.de hat RTL jetzt bestätigt, dass im kommenden Jahr ein neuer Anlauf genommen werden soll. "Wir planen sehr konkret für 2022 'Die Passion' live bei RTL umzusetzen", sagte RTL-Sprecher Claus Richter am Montag. "Wir sind optimistisch, dass wir mit dem richtigen Konzept, das Musik-Live-Event im nächsten Jahr on air bringen können." Wie schon 2020 vorgesehen, soll die Produktion auch diesmal wieder in Essen umgesetzt werden.

Das Projekt mutet ungewöhnlich an: Geplant ist die Neuinszenierung der Passions-Geschichte aus der Bibel als gut zweistündiges Live-Event, bei dem die Szenen von bekannten deutschen Popsongs untermalt werden sollen. Als Erzähler hatte RTL im vorigen Jahr bereits Thomas Gottschalk angekündigt, daneben war Alexander Klaws als Jesus besetzt. Beide konnten auch für das kommende Jahr wieder gewonnen werden, kündigte Produzent Ralf Dilger an, der schon vor einigen Tagen im "Domradio" über das Vorhaben gesprochen.

"Wir haben die gleiche Besetzung, die für 2020 eingeplant war", sagte Dilger. "Die Künstler haben alle wieder zugesagt und sind froh, dass sie die Produktion mit ihrem Engagement unterstützen können." Gottschalks Aufgabe ist es demnach, Schlüsselszenen der Geschichte miteinander zu verbinden, "die wiederum als Szenen mit viel Musik einzeln inszeniert werden", so der Produzent. "Dabei stellt er auch Bezüge zum Heute her. Gottschalk hat selbst einen Bezug zum christlichen Glauben, was er in seinen Büchern anklingen lässt. Insofern ist das eine tolle Besetzung für uns."

Zugleich sagte Dilger, er könne verstehen, wenn Leute zunächst skeptisch seien. "Man muss tatsächlich sagen, dass die Inszenierung dem Restprogramm von RTL diametral gegenübersteht. Insofern würden viele dieses Programm vielleicht mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten. Es soll auf jeden Fall absolut seriös sein. Da legen wir als Produzenten großen Wert drauf."