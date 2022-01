Das Dschungelcamp ist erfolgreich in die neue Staffel gestartet, doch Lucas Cordalis wird nicht mehr einziehen - zumindest nicht in diesem Jahr. "Wir verpassen Ihnen die bittere Pille am besten direkt", sagte Moderator Daniel Hartwich am Sonntagabend. Und Sonja Zietlow ergänzte: "Lucas Cordalis wird nicht mehr nachrücken. Das Risiko ist einfach zu groß - in diesem Jahr wird das also nichts mit dem Erbe des Dschungelthrons."

Sein Vater, der Schlagersänger Costa Cordalis, hatte im Jahr 2004 an der ersten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilgenommen und damals die Krone gewonnen. Lucas Cordalis wiederum hätte eigentlich in der jüngst gestarteten 15. Staffel dabei sein sollen, dooch ein positiver PCR-Test verhinderte seine Teilnahme. "Gemeinsam mit Lucas wurde entschieden, dass man jedes Risiko - auch wenn dieses aus medizinischer Sicht gering ist - ausschließen möchte, die elf Stars im Dschungelcamp zu gefährden", heißt es in einer Stellungnahme von RTL.

Ob Cordalis stattdessen im kommenden Jahr mitmachen wird, ist noch nicht bekannt. Die Teilnehmer für eine mögliche 16. Staffel stünden noch nicht fest, erklärte RTL und stellte klar, "zu gegebener Zeit" darüber informieren zu wollen.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war am vergangenen Freitag erfolgreich in die 15. Staffel gestartet. Fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die dreistündige Auftaktshow, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei beachtlichen 35 Prozent. Wegen der Corona-Pandemie findet die Sendung erstmals nicht in Australien statt, sondern wird in Südafrika produziert - dort, wo sonst die Australier für ihre Version des Dschungelcamps hingehen.