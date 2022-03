Drei Mal in Folge lieferte die neue und von Seapoint stammende Produktion "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" im linearen RTL-Programm zur besten Sendezeit am Dienstagabend nur einstellige Marktanteile. Angesichts von jüngst weniger als acht Prozent bei den Umworbenen war die insgesamt achtteilige Reality-Show offenbar recht weit von den Werten entfernt, die sich das RTL-Management erwartet hatte. Die Konsequenz daraus: Am späten Freitagnachmittag kommunizierte RTL das Primetime-Aus für die Show im linearen Fernsehen – mit sofortiger Wirkung.

Fortgesetzt wird die Ausstrahlung im vorgesehenen Rhythmus derweil beim Streaming-Dienst RTL+, wo die Produktion ungleich erfolgreicher war. In unserer Ausweisung der Sendungen, die im Streamingbereich besonders stark zulegten, befand sich "die Villa der Verflossenen" immerhin unter den Top20 und war bei den 14- bis 49-Jährigen eines von nur zwei RTL-Formaten, das es in diese Charts schaffte. Im linearen TV werden die verbleibenden vier Episoden nur noch nachts gezeigt. Weiter geht es in der Nacht vom 26. auf den 27. März, also von Samstag auf Sonntag, dann räumt RTL den Sendeplan ab 1:20 Uhr für die fünfte Folge frei.

Marktanteils-Trend: Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Dienstags übernimmt derweil eine RedSeven-Produktion, die der Sender erstmals im Dezember 2021 – mit damals sehr mäßigen Quoten – testete: "Buying Blind" wird ab kommendem Dienstag um 20:15 Uhr zurückkehren: Wie viele Episoden des Formats exakt laufen sollen, ist noch unklar. Eine DWDL.de-Anfrage an RTL läuft zur Stunde. In der Sendung überlassen Menschen mehreren Experten ihr Geld mit dem Auftrag, ein Haus zu kaufen. Sie selbst haben die entsprechende Immobilie nie gesehen – nach den Kauf wird noch fleißig renoviert. Annekatrin Brehm, Simon Meinberg und Michel Sawall gehören zu dem Team, das die Häuser aussucht und aufhübscht.

Das RTL-Debüt Mitte Dezember 2021 bescherte dem Format ziemlich genau eineinhalb Millionen Zusehende. Mit etwas mehr als neun Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb ein allzu großer Erfolg damals aus.