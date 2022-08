Patricia Schlesinger ist als RBB-Intendantin zuerst zurückgetreten, wurde abberufen und auch noch fristlos gekündigt. Der geschäftsführende Intendant Hagen Brandstäter - bis dahin Verwaltungsdirektor des Senders - den von den übrigen ARD-Intendantinnen und Intendanten sowie der eigenen Belegschaft das Misstrauen ausgesprochen wurde, hat sich für mehrere Wochen krankgemeldet. Stattdessen werden die Geschäfte des RBB gerade von Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus als dienstältestem Geschätsleitungs-Mitglied geführt. Doch klar ist: Es muss schnell eine Lösung her, schließlich steckt der RBB in seiner schwersten Krise.

An die langwierige Wahl eines regulären neuen Intendanten bzw. einer neuen Intendantin ist also gegenwärtig kaum zu denken. Stattdessen soll nun eine Zwischenlösung her, der Verwaltungsrat sprach sich in seiner Sitzung am Montag für die Berufung eines Interims-Intendanten aus. Doch neben der Frage, wer diese Aufgabe übernehmen könnte, gilt es gerade erstmal die Frage zu klären: Wie kann man eine solche Interims-Lösung überhaupt installieren? Der Fall ist im Staatsvertrag nämlich nicht vorgesehen.

Um diesen Punkt zu klären, führen die derzeitigen Vorsitzenden von Rundfunk- und Verwaltungsrat - die ebenfalls beide durch Rücktritte der eigentlich amtierenden Vorsitzenden an diesen Posten gekommen sind - am heutigen Dienstag Gespräche mit Vertretern der Landesregierungen Brandenburgs und Berlins. Gegenüber RBB24 sagte der geschäftsführende Rundfunkratsvorsitzende Dieter Pienkny, dass man den gesetzlichen Rahmen ausloten wolle. "Wir müssen mit der Rechtsaufsicht (und die hat derzeit Brandenburg) darüber sprechen, wie man rechtlich auf der sicheren Seite sein kann."

Sabine Jauer, Vorsitzende des RBB-Personalrats und in dieser Funktion auch Mitglied des RBB-Verwaltungsrats, umriss das Anforderungsprofil gegenüber dem RBB24-Inforadio so: Gesucht werde ein erfahrener Manager, der zugleich Fachmann für Finanz-, Verwaltungs- und Rechtsfragen sein und sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auskennen müsse - räumte aber ein: "Mir fehlt im Moment die Fantasie, wer das alles auf sich vereinen könnte".