Im Januar 2021 hat RTL erstmals ein "Take Me Out"-Special ausgestrahlt, in dem schwule Männer nach ihrer vermeintlich großen Liebe suchen konnten. Ende 2021 und 2022 folgten wenige weitere Ausgaben - und nun stehen zwei Ausgaben eines "Girls, Girls, Girls"-Specials auf dem Programm. Die beiden Folgen werden am 1. und 8. April jeweils am späten Samstagabend in Anschluss an "Deutschland sucht den Superstar" gezeigt.

Anders als sonst wird es neben Moderator Jan Köppen dann keine Männer in der Sendung geben, stattdessen stellt sich eine Frau dem Urteil von 30 queeren Single-Damen. Ansonsten bleibt es beim altbewährten Konzept: Die Kandidatin wird in mehreren Runden vorgestellt bzw. zeigt, was sie kann. Gefällt den anderen Single-Frauen nicht, was sie sehen, können sie sich durch einen Schlag auf den Buzzer selbst aus dem Spiel nehmen und scheiden damit freiwillig aus. Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Frauen im Spiel, wird der Spieß umgedreht und die Kandidatin darf entscheiden. Die Single-Dame, die übrig bleibt, darf die Kandidatin später besser kennenlernen.

Produziert wird "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" wie gehabt von UFA Show & Factual, das das Format in der Vergangenheit mit XXL-Ausgaben ja auch schon in die Primetime gebracht hat. Bei der Produktionsfirma betont man nun, das Special mit den queeren Frauen sei weltweit das erste ihrer Art.

Noelle Stommel, Producerin bei UFA Show & Factual, sagt zum Frauen-Special der Kuppelsendung: "Wir freuen uns riesig, dass wir nach den erfolgreichen ‘Boys, Boys, Boys’-Ausgaben bei ‘Take Me Out’ noch vielfältiger geworden sind und nun auch zwei All-Girls-Specials auf die deutschen Bildschirme bringen können. Das Team hat einen wunderbar bunten und ausdrucksstarken Cast gefunden und wir hatten nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera jede Menge Spaß bei der Produktion."