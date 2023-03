© Warner Bros. Discovery

"Der ATV Spot von smartclip ergänzt unser Werbeportfolio mit einem hochwertigen und aufmerksamkeitsstarken Videoformat innerhalb des linearen TV-Programms, das die Zuschauer gezielt mit relevanten Werbebotschaften erreicht", sagt Markus Spangler, VP AdSales bei Warner Bros. Discovery. "Wir sind fest davon überzeugt, dass das Fernsehen weiterhin das relevante Premiummedium für Videospots bleibt. Hier wie auch bei TV-ähnlichen digitalen Angeboten suchen Werbetreibende zunehmend nach Lösungen, ihre Zielgruppen noch genauer erreichen zu können - mit dem ATV Spot können wir diese Anforderungen unserer Kunden perfekt bedienen."

Zusätzlich zu dieser Technologiepartnerschaft, haben sich Warner Bros. Discovery und smartclip auf eine exklusive Co-Vermarktung des Addressable-TV-Inventars und des digitalen Inventars bei discovery+ geeinigt. Diese Co-Vermarktung innerhalb Deutschlands übernimmt die Ad Alliance, für internationale Werbekampagnen ist das Inventar künftig über die RTL AdAlliance buchbar.

"Adressierbarkeit ist für hochwertige TV- und Videowerbung ein zentraler Wachstumstreiber. TV-Sender vermitteln dank digital erfasster TV-Nutzungsdaten einen tiefen Einblick in das Konsumverhalten von TV-Zuschauern, den kein anderes Medium bietet", so Thomas Servatius, CEO smartclip. "In Kombination mit hochwertigen digitalen Umfeldern und dem markenbildenden Potenzial von TV-Werbung schafft die direkte Ansprache klar umrissener Zielgruppen in TV und Streaming einen Werbeeffekt, den Werbetreibende kaum anderswo finden."