David Hasselhoff schwimmt von Nitro rüber zu Sat.1 Gold. "Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu" sind aktuell im ganz frühen Morgenprogramm von Nitro beheimatet, die linear erreichten Reichweiten sind entsprechend überschaubar. Ab April schlüpfen David Hasselhoff und Pamela Anderson in Sat.1 Gold in ihre roten Badeanzüge. Sat.1 Gold nimmt die Serie, startend am 3. April, im Nachmitagsprogramm ab 15:30 Uhr on air. Aktuell läuft dort die Produktion "Diagnose: Mord".

Die Serie wurde einst im Auftrag des amerikanischen Broadcasters NBC umgesetzt. In den USA lief 1989 die erste Folge, rund eineinhalb Jahre später zog Das Erste mit der deutschen Fernsehpremiere der frühen Episoden nach. Der Drama-Action-Mix lief letztlich über elf Staffeln lang, so wurden an die 250 Episoden produziert.

Hasselhoff selbst wirkte neun Staffeln lang mit, in Staffel zehn war er Gaststar. Für Sat.1 Gold ist die Serie auch deshalb "Retro", weil einst Sat.1 die Episoden schon im Programm hatte. In den 90ern war die Serie dort mitunter Teil des Nachmittagsprogramms, nach der Jahrtausendwende lief die noch am Wochenende.