Rund sechs Jahre lang, zwischen 2001 und 2007, zeigte RTL in seinem Nachmittagsprogramm und lange Zeit mit großem Erfolg "Das Jugendgericht". Einst hatte Ruth Herz den Platz der vorsitzenden Richterin eingenommen, später übernahm Kirsten Erl. Noch im April wird "Das Jugendgericht" nun gewissermaßen ins RTL-Programm zurückkehren – allerdings künftig als Halbstünder. Schon bekannt war, dass RTL am 21. April seine 17-Uhr-Nachrichten von "RTL Aktuell" und die frühere Ausgabe von "Explosiv", also "Explosiv Stories" beenden wird. Seit der Ankündigung dieser Einstellungen wurde schon gemutmaßt, dass man in Köln den großen Erfolg der Gerichtsshows bis 17:30 Uhr verlängern möchte.

Wetzel erreicht in diesem Jahr mit seinem Strafgericht um 16 Uhr im Schnitt rund 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - deutlich mehr als das ab 17:07 Uhr gezeigte "Explosiv Stories", das im Schnitt bei weniger als 900.000 Zusehenden liegt.

Reichweiten-Langzeittrend: Ulrich Wetzel - Das Strafgericht Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

In diesem Zuge erfolgen ab dem 24. April übrigens auch Änderungen im Line-Up von RTLUp, wo aktuell noch die einstigen "Strafgericht"-Folgen zwischen 16:50 und 20:15 Uhr zu sehen sind. Mit dem Umbau des 17-Uhr-Slots bei RTL startet das alte "Strafgericht" bei RTLUp erst um 17:40 Uhr. Um 16:50 Uhr kommt eine weitere "Blaulicht-Report"-Episode hinzu. Die Scripted Reality läuft aktuell schon ab 15 und kurz vor 16 Uhr.