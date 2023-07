am 08.07.2023 - 13:15 Uhr

Trauer um Lutz Weber: Der ehemalige Moderator der "Hessenschau" ist schon Anfang Juni im Alter von 72 Jahren gestorben, wie der HR nun erst mitteilte. Er sei an den Verletzungsfolgen eines Unfalls verstorben, hieß es. Weber kam einst in den 70er Jahren als Quereinsteiger zum Hessischen Rundfunk.Dort war er Autor zahlreicher Hörfunkfeatures und aktueller TV-Beiträge.



Vor die Kamera trat er zunächst für "Hessen heute" im Vorabendprogramm der ARD, 1989 folgte dann die "Hessenschau". Lutz Weber entwickelte außerdem Formate wie „Positiv ins Wochenende“. Bis 2014 war er Part des "Dollen-Dorf"-Reporterteams bis 2014. Mit dem indigenen Volk der Shipido im Amazonas-Tiefland knüpfte er zudem über Jahrzehnte haltende Beziehungen, die in Dokumentationen für den Kultursender arte mündeten. Lutz Weber hinterlässt eine Frau und einen erwachsenen Sohn.