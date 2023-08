Im November 2020 hat Stefan Jürgens angekündigt, die "SOKO Wien" verlassen zu wollen. Einige Monate später begannen dann auch die Dreharbeiten mit seinem Nachfolger Martin Gruber, doch weil die Produktionen weit im Voraus gedreht werden, sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer bis heute Jürgens in seiner Rolle als Major Carl Ribarski. Damit wird bald aber Schluss sein. Wie das ZDF nämlich angekündigt hat, wird die letzte Folge von "SOKO Wien" mit Stefan Jürgens am 20. Oktober zu sehen sein, bereits am 6. Oktober beginnt man mit der Ausstrahlung neuer Episoden. Sendeplatz ist wie gehabt der Freitag um 18 Uhr.

Danach übernimmt, das war bereits bekannt, Martin Gruber die Position von Jürgens. Er spielt den Kriminalhauptkommissar Max Herzog, der in Österreich den Titel Major innehat. Er ist gründlich, gerechtigkeitsliebend, arbeitswütig und selbstironisch. Er trägt sein Herz auf der Zunge und ist sofort direkt beim Fall und bei den Fakten. In Österreich waren die Folgen von Gruber, es ist die mittlerweile 17. Staffel, bereits im vergangenen Herbst zu sehen, der ORF zeigt die Serie als "SOKO Donau". Satel Film Wien produziert aktuell schon die 19. Staffel.

Darüber hinaus hat das ZDF nun auch die Rückkehr von neuen "Notruf Hafenkante"-Folgen in Aussicht gestellt. Die neue Staffel startet am Donnerstag, den 28. September, und ist dann immer wöchentlich um 19:25 Uhr zu sehen. Insgesamt liegen dem Sender 26 neue Folgen der Reihe vor. Zum Start in die neue Staffel herrscht Ausnahmezustand im Elbkrankenhauses. Erst wird Systemadministrator Adam Abas (Jonathan Kwesi Aikins) durch K.-o.-Tropfen außer Gefecht und dann das komplette Krankenhaus durch einen Hackerangriff unter Druck gesetzt. Die Beamten des PK müssen unter Zeitdruck die Täter dingfest machen. Denn nur so kommen sie an die Entschlüsselungssoftware.

Ähnlich wie bei "SOKO Wien" stehen auch bei "Notruf Hafenkante" die Zeichen auf Veränderungen. Schauspielerin Aysha Joy Samuel verlässt die Serie in der kommenden Staffel schon wieder, sie spielte zuletzt die Polizistin Daisy Petersen. Und mit Harald Maack wird im Laufe der kommenden Staffel auch ein echtes Urgestein die Serie verlassen, Maack spielte seit Folge zwei in der Serie mit. Er verkörpert den Polizeihauptkommissar Jörn Wollenberger.