Am 21. September startet "The Voice of Germany" bekanntlich in die neue Staffel, doch schon eine Woche später legt die Musikshow bei ProSieben überraschend eine Pause ein. Für den 28. September hat der Privatsender jetzt die Ausstrahlung des US-Spielfilms "Geostorm" mit Gerard Butler in der Hauptrolle angekündigt.

Mit dem Schritt will ProSieben offenkundig einem Show-Duell im eigenen Haus aus dem Weg gehen, schließlich überträgt Sat.1 an diesem Abend die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, der in den vergangenen Jahren ohnehin nicht gerade als Quoten-Hit von sich reden machte.

Im Gegenzug wird ProSieben die dritte Folge der neuen "The Voice"-Staffel an einem Sonntagabend zeigen: So soll die Show ausnahmsweise am 24. September um 20:15 Uhr an den Start gehen - und damit unter anderem in Konkurrenz zum "Tatort" im Ersten und der NFL bei RTL. In der Vergangenheit war "The Voice of Germany" häufig sonntags zu sehen - über mehrere Jahre hinweg hatte Sat.1 die Sendung an diesem Abend ausgestrahlt. Inzwischen sind ProSieben und Sat.1 allerdings wieder zum ursprünglichen Donnerstag-Freitag-Rhythmus zurückgekehrt.

Derweil bleibt abzuwarten, ob der "The Voice"-Rückzieher dem Fernsehpreis wirklich helfen wird: Im vergangenen Jahr hatte die Verleihung selbst im ZDF nur rund 2,2 Millionen Menschen vor den Fernseher gelockt, ein Jahr zuvor wurde die Gala bei RTL von 1,35 Millionen gesehen. Als Sat.1 zuletzt vor zehn Jahren den Fernsehpreis übertrug, verfehlte der Sender übrigens sogar die Millionenmarke. Allerdings hatte man die Show damals auch erst nach 22 Uhr ins Programm genommen.