Bei der jüngsten "Promi Big Brother"-Staffel sorgte er für die meisten Schlagzeilen: Jeremy Fragrance, selbst ernannter Parfum-Influencer, der sich nach dem Auszug aus der Sat.1-Promi-WG schon in seinem Alltag begleiten ließ – in der Sat.1-Primetime mit damals weniger als fünf Prozent in der klassischen Zielgruppe übrigens eher erfolglos. In den vergangenen Monaten haben EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions, die ja auch hinter "Promi Big Brother" stehen, fünf Folgen einer neuen Reality-Serie rund um Fragrance hergestellt.

"Jeremy Fragrance – Power, Baby" entstand im Auftrag von Sky Deutschland, wo der für Entertainment zuständige Christian Asanger im Mai sagte: "Ich bin sicher, dass er mit seiner unvergleichlichen Personality in dieser Serie für viel Gesprächsstoff sorgen wird." Ob das eintrifft, wird sich ab dem 16. Oktober beurteilen lassen – dann startet die Sendung bei Sky und auch beim Streamingdienst Wow, wie nun feststeht.



Für sein Format ließ sich der 34-Jährige zuletzt auf Immobiliensuche am Ocean Drive oder beim Besuch seiner geliebten Mutter Jolanta, die aus den USA nach München anreist, genauso begleiten wie bei einem Trip ins französische Grasse, der Parfüm-Hauptstadt Europas. Für ihn geht es in der Sendung auch noch an einen "Sehnsuchtsort": Miami. Sein Ziel sei es, dort eine Wohnung zu kaufen, in Amerika durchzustarten und auch eine Frau fürs Leben zu finden. Produziert und entwickelt wurde das Sky-Original von Rainer Laux mit Steffen Siebert als Executive Producer. Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Während Sky sich von fiktionalen Originals aus Deutschland bekanntlich verabschiedet hat, geht es mit Realitys munter weiter. Produziert werden auch neue Folgen von "Diese Ochsenknechts" rund um die gleichnamige Familie – und sogar ein Ableger namens "Unser Hof".