Im Sommer hatte Vox mitgeteilt, dass man den bei ZDF (und auch ZDFinfo) erfolgreichen Sebastian Lege für ein neues Format zu sich holen will. Damals umschrieb man die geplante Sendung lediglich mit den Worten, dass die "Geheimnisse" der beliebtesten deutschen Gerichte und Produkte erkundet werden sollen. Nun sind mehr Details bekannt geworden – inklusive den Sendeterminen.

Angekündigt ist, dass sich Lebensmitteltechniker Lege in der Vox-Sendung die "weltweit besten Tipps und Tricks bei erfahrenen Gastronomen und kulinarischen Experten" abholen werde, aber auch "Pizza-Hotspots" besuche oder Döner-Läden in Istanbul einen Besuch abstatte. Darüber hinaus: "Lege freundet sich mit der Patisserie in Frankreich an und lernt das Essen der Zukunft in Mexiko kennen."

Teil des neuen Formats ist auch ein so genanntes "Lege-Lab", in dem mit Zubereitungsmethoden experimentiert werden soll. Nach Vox-Ankündigung soll Lege "ganz neue Wege" aufzeigen, um sich dem besten Geschmack zu nähern. In seinem "Lege-Lab" experimentiert er mit den besten Zubereitungsmethoden und zeigt ganz neue Wege, um sich dem besten Geschmack zu nähern. Wie sieht sie aus, die bestmögliche Version eines Gerichts?





Die Debütfolge dreht sich direkt um die Pizza. Das Finale der Folge wird ein Wettkochen sein. Lege tritt dann gegen Stefano Zarrella und einen "Pizzaweltmeister" an – bei der Verköstigung sollen 50 Personen schließlich sagen, wer denn nun die beste Pizza zubereitet hat. Das Staffelfinale am ersten Montag im Dezember soll sich um Essen der Zukunft drehen, dazwischen geht es um Döner und Desserts.