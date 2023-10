Vor rund drei Monaten hat Axel Springer bestätigt, "Politico" demnächst auch nach Deutschland zu holen. Damals kündigte der Konzern an, die Polit-Medienmarke hierzulande in Zusammenarbeit mit "Media Pioneer" betreiben zu wollen (DWDL.de berichtete). Nun hat man erste Details zum Deutschlandstart verraten, so ist nun beispielsweise klar, dass es Anfang 2024 losgehen wird.

Starten wird Politico dann mit seinem "Flagschiff-Newsletter", dem Berlin Playbook. Fest steht nun außerdem auch, was zuvor bereits spekuliert worden war: Gordon Repinski wird das Berlin Playbook Team leiten, er arbeitet bei "Politico" künftig als Executive Editor Germany. Repinski kommt von "Media Pioneer", wo er als stellvertretender Chefredakteur den Newsletter und Podcast "Hauptstadt – Das Briefing" verantwortete.

General Manager von "Politico" in Deutschland wird Cecil von Busse. Er soll den Markteintritt sowie alle folgenden Schritte im Aufbau der Medienmarke in Deutschland verantworten. Er kommt von "Insider", wo er in New York als Head of Markets Insider tätig war, künftig berichtet er an Nicolas Sennegon, Managing Director von "Politico" in Europa. Repinski war vor seiner Zeit bei "Media Pioneer" stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Politikressorts beim Redaktionsnetzwerk Deutschland sowie Korrespondent beim "Spiegel" in Berlin und Washington. Er berichtet an Jamil Anderlini, Chefredakteur "Politico" in Europa.

Goli Sheikholeslami, CEO der Politico Media Group, sagt zur Deutschlandexpansion: "Als größte Volkswirtschaft in Europa und politisches Schwergewicht in der EU ist Deutschland eine logische Ergänzung für ‘Politico’. Das Berlin Playbook ist der ideale Weg, um Leser in Deutschland vom einzigartigen Wert ‘Politicos’ zu überzeugen."