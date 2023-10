Im Sommer hatte Privatsender Kabel Eins für den Sonntagvorabend das neue Format "Nur Bares ist Wahres – Die Welt der Pfandleiher" angekündigt. Inzwischen ist auch ein exakter Starttermin gefunden. Ab Sonntag, 5. November um 18:10 Uhr werden rund zwei Stunden lang verschiedene Pfandleiher begleitet: vom "Autopfandleihhaus" in Köln über "Käfers Leihhaus" in München bis zum Hamburger Kiez.

In der ersten Episode geht es um eine Frau, die ein Geschenk ihrer Schwester verpfänden muss, um in München über die Runden zu kommen und auf der Reeperbahn hat ein Mann den Pfandschein verloren. Produziert wird der Neustart von Filmtown Studios.

ProSieben Maxx hat indes angekündigt, dass es ab Mitte November donnerstags zur besten Sendezeit wieder in die Untiefen der Science-Fiction gehen soll. Ab dem 16. November wiederholt der Sender jeweils im Doppelpack "James Cameron's Story of Science Fiction". Zusammen mit Experten wie Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Sigourney Weaver und vielen anderen, beleuchtet er in insgesamt sechs Episoden die Geschichte des allseits beliebten Genres.