Matthew Perry ist tot, der US-Schauspieler ist leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Zunächst berichtete das Promi-Portal "TMZ" vom Tod Perrys, inzwischen hat auch die Polizei von Los Angeles gegenüber der "New York Times" bestätigt, dass es keine Anzeichen für ein Verbrechen gibt. Die genauen Umstände, die zum Ableben des Schauspielers geführt haben, sind allerdings noch unklar.

Perry wurde in den 90er Jahren durch seine Verkörperung der Figur Chandler Bing in der US-Kultsitcom "Friends" einem weltweiten Publikum bekannt. Bis heute hat die Serie eine riesige Fangemeinde. Erst vor rund zwei Jahren gab es bei HBO eine "Friends"-Reunion, in dem der alte Cast sich wiedertraf - es war der letzte TV-Auftritt von Matthew Perry. Der Schauspieler hatte nach "Friends" unter anderem Gastauftritte in Serien wie "The Good Wife" oder auch "The West Wing". Bei der ABC-Serie "Mr. Sunshine" agierte er 2011 nicht nur als Hauptdarsteller, sondern war auch Co-Schöpfer. Darüber hinaus spielte er in einer Reihen von Filmen mit.

"Friends" war aber fraglos Perrys größtes Projekt, die Serie wurde von 1994 bis 2004 gedreht und erhielt viele Auszeichnungen. Perry selbst wurde unter anderem für einen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie nominiert, später erhielt er unter anderen noch eine Emmy-Nominierung für seinen Gastauftritt in "The West Wing". In "Friends" verkörperter er mit Chandler einen Charakter, der sich vor allem durch seine sarkastischen Witze auszeichnete. An seiner Seite wurden damals auch Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer weltweit bekannt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler galten einst als bestbezahlte ihres Fachs und erhielten gegen Ende jeweils rund eine Million US-Dollar pro Folge.

"Wir sind unglaublich traurig über den viel zu frühen Tod von Matthew Perry", erklärte der US-Sender NBC, bei dem "Friends" einst zu sehen war. "Mit seinem perfekten komödiantischen Timing und seinem ironischen Witz bereitete er Hunderten Millionen Menschen auf der ganzen Welt so viel Freude. Sein Erbe wird über unzählige Generationen weiterleben." Das Hollywoodstudio WarnerBros. TV sprach von einem "herzzerreißenden Tag" und erklärte gegenüber Familie, Freunden und Fans sein Mitgefühl.

Perry litt schon lange unter einer Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit, über die er auch immer wieder sprach und die Gegenstand von Berichterstattung war. Vor rund einem Jahr erschienen die Memoiren des Schauspielers, darin erklärte er unter anderem, dass er 65 Mal durch den Entzug gegangen sei und dass ihn das rund neun Millionen US-Dollar gekostet habe.