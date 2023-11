Den späten Donnerstagabend wird ProSieben in den kommenden Wochen konstant mit Reality-Formaten bespielen, die ihre Premiere zuvor bei Joyn feierten. Schon bekannt war, dass auf dem Slot bald Calvin Kleinen in "Calvin am Goldstrand" laufen wird. Sind davon alle Folgen gezeigt, geht es ab dem 23. November als Lead-Out des "Promi-Büßens" mit "Good Luck Guys" weiter. Die Reality-Sendung soll donnerstags ab etwa 22:40 Uhr im Doppelpack bei ProSieben laufen. Bei Joyn geht es kommende Woche los.

Inhaltlich geht es in "Good Luck Guys" um zwölf mehr oder weniger bekannte Reality-Sternchen, die in einem vermeintlich tropischen Paradies ausgesetzt werden. Doch statt eines All-Inclusive-Resort-Urlaubs in Thailand tauschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Luxus gegen ein Leben in spärlich ausgestatteten Hütten. Diese beziehen die Reality-Promis jeweils als Duo, zuvor müssen sie ihre Luxusprodukte abgeben. Joyn spricht von einer "ultimativen Abenteuer-Erfahrung". Mit dabei: Aurelia Lamprecht, Dominik Brcic, Jade Übach, Juliano Fernandez, Kevin Schäfer, Melissa Heitmann, Michael Schüler, Michaela Barresi, Michelle Daniaux, Paco Herb, Yasin Mohamed und Zoe Saip.

Kabel Eins hat unterdessen einen Starttermin für das im Sommer angekündigte "Zwischen Meer und Maloche – Arbeiten, wo andere Urlaub machen" gefunden. Die Produktion wird "Nur Bares ist Wahres" auf dem Sendeplatz am Sonntag um 18:10 Uhr nachfolgen und ist erstmals am 19. November eingeplant.

Insgesamt sechs Paare sollen darin bei "Job-Herausforderungen" im Ausland begleitet werden. So geht es etwa um ein Paar, das mit Jeep-Touren die Nummer 1 auf Ibiza werden will. Auf Gran Canaria suchen Besitzer eines Restaurants derweil dringend Personal. Finden sie keins, drohen Umsatzeinbußen.