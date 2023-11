Zusammen mit Sly Fox Productions entwickelt ZDF Studios die Serie "The Pet Sitter Mysteries" – die aus acht 45-minütigen Folgen bestehen wird. Sie basiert auf den Bestseller-Romanen von Blaize und John Clement. Die Serienentwicklung leitet aktuell Julian Unthank ("Doc Martin", "Queens of Mystery").

Spielen soll die Serie in Sandbanks an der Südküste von Dorset, einem der "exklusivsten Orte Großbritanniens", wie es heißt. Sandbanks ist die Heimat der Mega-Reichen mit goldenen Stränden, Designer-Häusern und Yachten, die von rüpelhaften Lotteriegewinnern und zurückgezogenen Milliardären gesteuert werden, und ist voll von glamourösen, sonnengebräunten, übermäßig wohlhabenden Exzentrikern.



In Sandbanks wohnt die professionelle Tiersitterin Dixie, die früher einmal Polizistin war – ihren Dienst aber quittierte und über die Gründe dafür nicht sprechen möchte. Als in der Villa eines ihrer Kunden eine Leiche gefunden wird, kann sie nicht anders, als sich in die Ermittlungen einzumischen. "'The Pet Sitter Mysteries' verspricht eine unwiderstehliche Mischung aus Krimi, Romantik und Seelensuche zu werden, gepaart mit einer Vielzahl liebenswerter Haustiere, und das alles an einem wunderschönen Schauplatz", sagt ZDF-Studios-Managerin Yi Qiao.

Julian Unthank äußert sich über die Krimis der Buchvorlage wie folgt: "Sie sind nicht nur raffiniert erdacht und haben eine pfeilschnelle Hauptfigur, sondern die Krimis sind auch scharfsinnig geschrieben und überraschend subversiv - die perfekte Formel für eine moderne, ausgefallene Krimiserie."