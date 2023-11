am 02.11.2023 - 14:20 Uhr

HGTV macht sich schon bald wieder auf die Suche nach dem "Haus des Jahres". Die neuen Folgen des gleichnamigen Formats sind ab dem 11. Dezember immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr beim Sender aus dem Hause WarnerBros. Discovery zu sehen. Insgesamt hat Good Times für HGTV acht Episoden sowie eine Finalsendung produziert. Nachdem man die ersten beiden Folgen der dritten Staffel gezeigt hat, folgt eine kleine Weihnachtspause, ab dem 8. Januar geht es dann weiter.

Neben Gastgeber Guido Heinz Frinken werden sich aber auch eine Reihe von Gastjuroren die vermeintlich schönsten Häuser Deutschlands ansehen. Und da hat HGTV mit Bruce Darnell und Tine Wittler nun zwei ziemlich bekannte Persönlichkeiten angekündigt. Darnell ist eine spannende Wahl, war er doch bislang nicht als Immobilien-Experte tätig. In der Vox-Sendung "Der Mallorca Makler" wurde er zwar als Interior Designer vorgestellt, hatte dann aber überhaupt nichts zu tun - außer in die Kamera zu lächeln und Teppichmuster zu streicheln.

Tine Wittler bringt da schon etwas mehr Expertise mit, war sie doch jahrelang die Moderatorin der RTL-Sendung "Einsatz in 4 Wänden". Darnell und Wittler sind dann auch die Gastjuroren, die im Finale der Sendung zu sehen sein werden. Weitere Gastjuroren in der kommenden "Haus des Jahres"-Staffel sind Natascha Ochsenknecht, die DIY- und Einrichtungsexpertin Jelena Weber, Makeover- und DIY-Youtuberin Coco, Influencerin und Fotografin Sarah von Heugel und Interior Consultant und Designer Tim Labenda.

"Ob klein oder groß, traditionell oder modern, clean oder verspielt – wir haben wieder einzigartige Objekte in ganz Deutschland besucht, um das Haus des Jahres 2023 zu küren", sagt Moderator Guido Heinz Frinken. "Neben einer tollen Architektur und einer stimmigen Inneneinrichtung, muss für mich der Wohlfühlfaktor und Charakter eines Hauses überzeugen. Besonders freue ich mich auf meine bezaubernden Gastjuroren, die mit mir auf Entdeckungstour gehen und ihre ganz persönliche Sichtweise und Expertise in die Beurteilung einbringen." In jeder Folge besichtigt Frinken jeweils drei Objekte mit prominenter Verstärkung.