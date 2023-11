Am 20. November startet in Sat.1 die neue Staffel von "Promi Big Brother" – erstmals in der Geschichte des Formats findet die Eröffnungsshow im linearen Fernsehen demnach an einem Montag statt. Und noch eine Premiere: Schon zwei Tage zuvor, also am 18. November, startet der 24-Stunden-Livestream bei Joyn. Wie schon in den vergangenen Staffeln füllt sich die Promi-WG nämlich vor der ersten Sat.1-Show, damit diese dann auch direkt mit ersten Tageszusammenfassungen gefüllt werden kann.

Zum Start in diese Woche haben Sat.1 und Joyn nun weitere Teilnehmende bekannt gegeben. Schon feststand, dass Yeliz Koc und Peter Klein in diesem Jahr zum Cast gehören werden. Ebebnfalls mit dabei sein wird auch Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann. "In allen anderen Shows, an denen ich teilgenommen habe, wurde ich wie ein Prinz behandelt. Ich glaube dies wird hier nicht der Fall sein", sagt er in einer Pressemitteilung. Auch Patricia Blanko gehört 2023 zum Cast von "Promi Big Brother" – genau wie "Spielerfrau" Dilara Kruse, die Partnerin von Fußballer Max Kruse. "Ich sage in meiner Art und Weise immer, was ich denke. Deshalb wird dieses Jahr King", verspricht sie.



Eine weitere Kandidatin oder ein weiterer Kandidat wird übrigens ab Dienstagabend ermittelt. Dann wird es einen Joyn-Livestream geben, in dem Persönlichkeiten, die vor allem im Netz bekannt sind, darum spielen, sich einen Vorteil in einem Community-Voting zu erkämpfen. Wer das Voting gewinnt, erhält eine Wildcard und ist Teil von "Promi Big Brother" in diesem Jahr.

Noch nicht bekannt ist übrigens, wann das Finale von "Promi Big Brother" steigen wird. Zuletzt hieß es, bei der Staffellänge orientiere man sich grob am Vorjahr. Die damaligeStaffel lief knapp drei Wochen lang.