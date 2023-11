am 09.11.2023 - 11:07 Uhr

Seit Frühjahr 2021 geht Kabel Eins Deutschlands größten Geheimnissen auf den Grund – und das zeitweise mit großem Erfolg. Die beliebtesten Ausgaben generierten mehr als acht Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die aktuell laufende Staffel ist nun nicht mehr auf diesem hohen Level unterwegs, für Kabel Eins am umkämpften Sonntagabend mit um die fünf Prozent dennoch aber ein Erfolg. Am Wochenende läuft das Staffelfinale.

Ab Ende November bekommt das Format nun auch einen neuen Spin, es geht nämlich auf Zeitreise. Und neben dem neuen Dreh gibt es auch einen neuen Sendeplatz, denn "Die größten Geheimnisse der 80er" laufen ab dem 30. November donnerstags zur Primetime. Sänger Sasha mit Ehefrau Julia, Fußballweltmeister Pierre Littbarski und Sohn Joel, die Moderatoren Ingolf Lück und Peter Illmann sowie andere Prominente sollen in der Sendung unter anderem beantworten, welches Geheimnis Super Mario hütet, wer Michael Jackson inspirierte und welches Missgeschick einen sehr angesagten Modetrend in den 80ern auslöste.