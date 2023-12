Vermeintlich unvermittelbare Hunde, Welpen und besonders große Hunde – all das hat RTL in unterschiedlichen Formaten mit dem unter anderem auch von Vox bekannten "Hundeprofi" Martin Rütter schon thematisiert. Ab 2024 kommt nun ein neues Format hinzu. Ab dem ersten Sonntag im Jahr, also dem 7. Januar, zeigt RTL acht Mal sonntags um 16.45 Uhr und somit vor "Exclusiv – Weekend" die Doku-Sendung "Dein perfekter Hund", in der auch Martin Rütter zu sehen sein wird.

Im Kern geht es darum, dass Conny Sporrer und Ellen Marques sowie Martin Rütter eben den "perfekten Hund" für verschiedene Familien finden. In einer RTL-Beschreibung heißt es, dass viele Familien bei der Anschaffung eines Hundes eher nach optischen Kriterien gehen. In den acht Folgen sind insgesamt 15 Familien mit "Hunde-Wunsch" zu sehen – und die Coaches versuchen, den richtigen zu finden.



Bei Familie Caglia, auf der schwäbischen Alb, ist immer Action angesagt. Dafür sorgen die drei Kinder Lisa, Sara und Leandro. Jetzt soll ein viertes "Kind" mit Fell einziehen. Die Eltern, Inga und Luigi, haben aber sehr präzise Vorstellungen. Er soll nicht kläffen, nicht zu groß, nicht zu jung, nicht haarend, nicht jagend, dafür aber freundlich, gechillt und verträglich mit Artgenossen sein. Conny Sporer muss also eine lange Anforderungsliste abarbeiten.

Aktuell punktet Martin Rütter übrigens mit einem anderen Format bei Vox – dort sind seine Sendungen samstags nach 19 Uhr schon bekannt. Zuletzt holten die "Tierheimhelden" mehrfach in Folge an die neun Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Bei RTL kam zurückliegenden Sommer die inzwischen dritte Staffel der "Unvermittelbaren" auf um die neuneinhalb Prozent, also Werte unter RTL-Senderschnitt.