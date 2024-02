Der Nachrichtensender Welt hat für die kommenden Tage umfassende Sondersendungen aus der Ukraine angekündigt. So sendet man zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 23. und 24. Februar Specials. Chefreporter Steffen Schwarzkopf meldet sich demnach am 23. Februar um 20:05 sowie einen Tag später ab 7 Uhr live aus Kiew. Der Journalist spricht dann unter anderem mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, aber auch mit Soldaten und freiwilligen Helfern aus Deutschland.

Am 24. Februar 2022 hat die russische Armee das Nachbarland angegriffen, nachdem sich ein solcher Schritt zuvor bereits einige Wochen lang angedeutet hatte. In den Jahren davor besetzte Russland Teile des Ostens in der Ukraine, 2022 begann aber ein großangelegter Krieg, der bis heute andauert. Zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit Kriegsausbruch getötet worden, noch mehr befinden sich auf der Flucht. Viele westliche Staaten unterstützen die Ukraine mit Waffenlieferungen.

Bei Live-Schalten will es Welt in den kommenden Tagen übrigens nicht belassen. Am 23. Februar zeigt man ab 21:05 Uhr die Dokumentation "Leben und Sterben für die Ukraine - Bachmut" von Ibrahim Naber in deutscher Erstausstrahlung, bei N24 Doku ist der Streifen zeitgleich zu sehen. Bachmut war Schauplatz der bislang größten und verlustreichsten Schlacht des Krieges. In der Doku erzählt der Welt-Chefreporter die Geschichte von drei jungen Soldaten, von denen mittlerweile nur noch einer lebt. Im Zentrum des Films steht zudem die Frage, welchen Preis die Ukraine im Kampf für ihre Freiheit zahlt und welche Spuren das Ringen um jeden Meter Staatsgebiet hinterlässt.

Specials und Dokus auch bei ntv

Und auch bei anderen Sendern gibt es Specials zum zweiten Jahrestags des Kriegs-Ausbruchs. Am 23. Februar zeigt ntv beispielsweise über den Tag hinweg mehrere News-Specials und in der Nacht auf den 24. Februar gibt es mehrere Dokumentationen zu sehen. Das ZDF bietet aktuell zudem einen Programmschwerpunkt, in dessen Rahmen sich der Sender in mehreren Formaten mit der Situation in der Ukraine beschäftigt. Am Mittwoch ist auch eine fiktionale Serie aus der Ukraine in der Mediathek gestartet (DWDL.de berichtete).