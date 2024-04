Das ZDF stellt überraschend sein Wissensmagazin "Leschs Kosmos" ein. Schon an diesem Dienstag wird der öffentlich-rechtliche Sender die letzte Folge ausstrahlen - allerdings steht ein Nachfolge-Format bereits in den Startlöchern, das dann unter der zuletzt massiv ausgebauten Wissensmarke "Terra X" laufen wird.

"Terra X Harald Lesch" nennt sich die neue Sendung, die erstmals am Dienstag, den 21. Mai um 22:45 Uhr gezeigt werden soll - also auf jenem Sendeplatz, auf dem auch bislang schon "Leschs Kosmos" beheimatet war. Im Gegensatz zur bisherigen Sendung, soll Lesch künftig das Studio verlassen. Erklärtes Ziel ist es, "die Relevanz von Wissenschaft und Technologie für unser aller Leben" zu zeigen. Lesch, so beschreibt es das ZDF, soll das Publikum "mit Haltung und Humor durch komplexe Zusammenhänge" führen.

Zum Auftakt von "Terra X Harald Lesch" ist eine Doppelfolge geplant. So geht es zunächst um den "Streit ums Auto" und die Möglichkeiten einer Mobilität, "die den Menschen und das Klima in den Mittelpunkt" rückt, wie es heißt. In der zweiten Folge am 28. Mai geht es um die Frage, wie sich möglichst klimaneutral reisen lässt.

