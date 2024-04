Deutlich früher im Jahr als zuletzt startet Kabel Eins die inzwischen fünfte Staffel der Sendung "Yes we camp". Starteten die ersten drei Staffeln des Formats im August oder ganz spät im Juli, lief die vierte Staffel im Vorjahr im Juni an. Die fünfte Staffel wird nun schon im Mai und somit vor der Fußball-EM loslegen. Kabel Eins plant den Start der fünften Runde passenderweise am 5. Mai. Somit übernehmen die Camping-Geschichten den Sendeplatz von den bis dato sonntags laufenden "größten Geheimnissen".