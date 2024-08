am 07.08.2024 - 11:16 Uhr

Über ein Jahr nach der Veröffentlichung bei Disney+ hat sich der MDR die Ausstrahlungsrechte an der Serie "Sam - Ein Sachse" mit Malick Bauer in der Hauptrolle gesichert. Das MDR Fernsehen wird die siebenteilige Produktion von UFA Fiction ab dem 30. September um 20:15 Uhr ausstrahlen. Darüber hinaus steht die Serie schon ab dem 29. September auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Basierend auf der wahren Geschichte des Ex-Polizisten Sam Meffire, seinem Aufstieg und Fall, folgt diese Miniserie Sams verzweifelter Suche nach Heimat, seinem Kampf für Anerkennung und Gerechtigkeit. Sam (Malick Bauer) wird in den wilden Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung vom ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands zum Medienstar und schließlich zum Verbrecher.

Während Malick Bauer also in der Titelrolle zu sehen ist, wird Sams Mentor Alex, mit dem ihn die Erfahrung verbindet, ein Schwarzer Deutscher zu sein, von Tyron Ricketts gespielt. In weiteren Hauptrollen sind unter anderem Svenja Jung, Luise von Finckh, Carina Wiese, Paula Essam, Ivy Quainoo, Thorsten Merten, Martin Brambach, Nyamandi Adrian, Aristo Luis, Daniel vor der Kamera von Stephan Burchardt und Max Preiss zu sehen.

Lead-Regisseurin Soleen Yusef ("Haus ohne Dach") und Sarah Blaßkiewitz ("Ivie wie Ivie") führen Regie, während Jörg Winger und Christoph Silber als Headautoren gemeinsam mit dem Writers Room - dem Malina Nnendi Nwabuonwo, Toks Körner, Tyron Ricketts, Soleen Yusef und Carolin Würfel angehörten - die Drehbücher geschrieben haben. In diesem Jahr wurde "Sam - Ein Sachse" mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.