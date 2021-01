© Eurosport Sascha Bandermann © Eurosport Sascha Bandermann Eurosport hat sich die Dienste von Sascha Bandermann gesichert, das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. Der Moderator und ehemalige Tennisspieler wird im Februar das Grand-Slam-Team des Senders bei den Australian Open verstärken. Bandermann nimmt die Position von Moderatorin Birgit Nössing ein, die in Kürze die Geburt ihres ersten Kindes erwartet. Darüber hinaus hat Eurosport auch den bestehenden Vertrag mit Barbara Rittner verlängert, sie wird 2021 bei allen drei von Eurosport übertragenen Grand Slams Expertin bleiben. Bei den Australian Open sind Bandermann und Rittner erstmals gemeinsam im Einsatz, weiterhin für Eurosport arbeitet natürlich auch das Doppel Boris Becker und Matthias Stach. "Besonders freue ich mich auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit den vielen interessanten Eurosport-Kollegen sowie auf das komplette Experten-Team um Boris Becker, Matthias Stach, Markus Zoecke und natürlich auf Barbara Rittner. Bis dato habe ich die Grand Slams als Fan bei Eurosport verfolgt, nun möchte ich meinen Teil dazu beitragen und eine weitere Note beisteuern, damit die Tennisfans zwei Wochen lang ein tolles Turnier genießen können", sagt Sascha Bandermann.

© Hertha BSC Carsten Schmidt © Hertha BSC Carsten Schmidt Rückkehr an alte Wirkungsstätte steht im Terminplan von Manager Carsten Schmidt. Dieser ist am kommenden Sonntag, 31. Januar, als Gast im Fußballtalk "Sky 90" angekündigt. Schmidt, der seit einigen Wochen die Geschicke des Bundesligisten Hertha BSC als CEO leitet, hatte diese Position bis 2019 bei Sky Deutschland inne. 2020 stand er dem TV-Unternehmen nach beratend zur Seite, sollte vor allem bei der Bundesliga-Rechtevergabe helfen. Als Chef des Hauptstadt-Clubs traf er am Wochenende nun erste große Entscheidungen. Er stellte Trainer Bruno Labbadia frei und machte auch klar, dass Manager Michael Preetz nicht mehr im bisherigen Aufgabengebiet arbeiten solle. Hierzu stand Schmidt seinem ehemaligen Mitarbeiter, "Sky 90"-Moderator Patrick Wasserziehr, schon via Schaltgespräch Rede und Antwort. In wenigen Tagen betritt er dann das große Sky-Fußballstudio wieder persönlich.

© Amazon © Amazon Champions-League-Partien exklusiv bei Prime Video zu sehen, nun hat der Streamingdienst von Amazon bei der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM) eine Rundfunklizenz beantragt. Das hat ein Amazon-Sprecher gegenüber den Kollegen von golem.de bestätigt. "Dabei geht es um die Live-Übertragung unseres Sportangebots für Prime-Mitglieder ohne Zusatzkosten bei Prime Video, wie die UEFA Champions League ab Herbst 2021." Eine Entscheidung über den Lizenzantrag könnte es schon im Februar geben, wenn bei der BLM die nächste Medienrats-Sitzung stattfindet.

Sport in Zahlen

© ZDF © ZDF ZDF hat am Sonntag über Stunden hinweg hervorragende Quoten mit Wintersport-Übertragungen eingefahren. So sahen schon ab kurz nach 10 Uhr im Schnitt mehr als zweieinhalb Millionen Menschen die Ski-Abfahrt der Herren in Kitzbühel, der Marktanteil lag bei 19,7 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sehr gute 10,8 Prozent gemessen. Die Biathlon-Übertragung ab 12:40 Uhr kam dann sogar auf 5,66 Millionen Zuschauer sowie 31,3 (gesamt) und 20,2 Prozent Marktanteil (14-49). Bis 16 Uhr lag das ZDF dann noch bei zweistelligen Werten beim jungen Publikum.

© Sport1 © Sport1 Doppelpass" bei Sport1. 820.000 Zuschauer sahen sich die rund zweieinhalbstündige Sendung an, 200.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Das sorgte in beiden wichtigen Zuschauergruppen für starke Quoten: 5,2 Prozent wurde beim Gesamtpublikum gemessen, 4,7 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. "Sky90" hatte dagegen keine Chance: Nur 74.000 Menschen sahen bei Sky Bundesliga und Sky Sport News zu. Der zusammengerechnete Marktanteil beim jungen Publikum betrug 0,7 Prozent.

Was noch zu sagen wäre…

Mit halbem Dampf arbeiten - das will ich nicht.

Sabine Töpperwien zu ihren Karriere-Ende (DWDL.de)