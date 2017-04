C4 serviert "An Extra Slice", E4 kooperiert mit Netflix

Wenn der "Great British Bake Off" im Herbst erstmals bei Channel 4 läuft, dann wird auch das Spin-Off "An Extra Slice" fortgesetzt. Auch die Dauer der einzelnen Folgen steht nun fest. Außerdem: Wirbel um "The Chase" und E4 macht ein gemeinsames Drama mit Netflix.



Etwa ein halbes Jahr vor dem Start der ersten Staffel bei Channel 4 sickern die ersten Details zum neuendurch. Nachdem kürzlich die neue Besetzung publik gemacht wurde, steht nun auch die Laufzeit der einzelnen Folgen fest:. Mehr zu sehen bekommen die Zuschauer dennoch nicht: Dass die bislang einstündige Show eine zusätzliche Viertelstunde spendiert bekommt, ist vor allem auf die künftigen Werbeunterbrechungen zurückzuführen. Channel 4 setzt damit das Versprechen um, den "Bake Off" nicht inhaltlich zu kürzen, wie dies etwa bei der deutschen Sat.1-Adaption der Fall ist. Klar ist unterdessen mittlerweile auch, dass daswird. Jo Brand bleibt an Bord und wird weiterhin ausgeschiedene Teilnehmer und prominente Gäste an ihrer Kaffeetafel zum Plausch über die aktuelle Folge empfangen. Ob die Sendung wie zu BBC-Zeiten auf einem kleineren Sender läuft oder im Hauptprogramm zu sehen ist, ist noch unklar. Denkbar wäre zumindest, dass man im Hause Channel 4 auch den Ableger More4 ein wenig pushen möchte und das Format daher dorthin auslagert.



wird unterdessen nicht nur mit dem "Great British Bake Off" bei Channel 4 zu sehen sein, sondern findet seine Fernsehheimat insgesamt beim Sender. Im, "den wahren Paul Hollywood" zu zeigen. Die Kochdoku führt Hollywood an verschiedene Stationen seiner Laufbahn, wo er dann gemeinsam mit den dortigen Köchen und Bäckern erneut den Kochlöffel respektive den Schneebesen schwingen soll. Geplant sind zunächstwerden. Auch für die Produktionsfirma, die auch den "Bake Off" produziert, ist die Beauftragung wichtig: Nachdem sie den "Bake Off" von der BBC abgezogen hat, stellte die öffentlich-rechtliche Anstalt kürzlich auch die übrigen Formate von Love Productions in Frage. "The Great British Seewing Bee" und "The Great Pottery Throw Down" wurden bislang aufgrund der Verstimmung der beiden Partner noch immer nicht verlängert ( UK-Update vom 29. März ).



machen gemeinsame Sache bei einem neuen Drama.dreht sich um den verhaltensgestörten Teenager James, der sich gemeinsam mit der neuen Schülerin Alyssa auf einen Roadtrip begibt, um ihren wahren Vater zu finden. Plötzlich werden beide allerdings von Ereignissen eingeholt, wodurch sie einen bedrohlichen und surrealen Weg einschlagen. "The End of the F***ing World" basiert auf der gleichnamigen, aber ohne Sternchen auskommenden Graphic Novel und wird von Charlie Covell für E4 und Netflix umgesetzt. Für die Hauptrollen konnten der Sender und die Streamingplattform Alex Lawther, der in der Vergangenheit bereits für "Black Mirror" vor der Kamera stand, und Jessica Barden gewinnen. Die Serie wirderwartet und sollihre internationale Premiere feiern.



Hierzulande verabschiedeten sich die Jäger aus "Gefragt – Gejagt" kürzlich in die übliche Pause und auch in Großbritannien. Bei der nun angekündigten Pause sind manche britische Kollegen und Fans der Sendung allerdings über das Ziel hinaus geschossen: Nach Meldungen, dasswerde, machte sich ein Sturm der Entrüstung breit, der vor allem gegenüber dem Twitteraccount Clark-Neals abgelassen wurde, sodass dieser dort gar eine Pause einlegte. In Wahrheit ist alles natürlich viel weniger dramatisch: "The Chase" legt eben nur eine Pause ein und wird keinesfalls ersetzt.am Abend. "Babushka" greift ein wenig das Prinzip von "Deal or no Deal" auf, verknüpft das Spielprinzip aber noch mit Fragen. Die Kandidaten müssen acht von zehn Matrojschkas öffnen. In jeder befindet sich ein Geldbetrag, der allerdings nur behalten werden darf, wenn eine Wahr-oder-Falsch-Frage richtig beantwortet wird.



Diesorgen in Großbritannien unterdessen für kleinere Verstimmungen in der BBC. Dort hatte David Dimbleby nämlich einsta ngekündigt, die kommende Wahl nicht mehr moderieren zu wollen und Huw Edwards das Feld zu überlassen – nur ging halt keiner von vorgezogenen Neuwahlen aus. Jetzt istund wird am 8. Juni durch die– für Dimbleby wird es die zehnte General Election sein. Insbesondere Edwards soll darüber nicht glücklich sein, weil er damit erneut erst am Morgen übernehmen wird und, anders als bei der vergangenen Wahl, von einem klaren Ausgang der Wahl ausgegangen wird. Große Überraschungen dürfte Edwards damit in den Morgenstunden den Briten nicht mehr verkünden können. Einen Auftritt in einer Fernsehdebatte hatte Premierministerin Theresa May bereits in der vergangenen Woche ausgeschlossen ( DWDL.de berichtete ).