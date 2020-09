Die gute Nachricht: Es gibt sie, die gut geschriebenen queeren Serienfiguren, die nicht schon nach ein paar Folgen sterben oder auf andere Art wieder rausgeschrieben werden. Die schlechte Nachricht: Man muss sie immer noch suchen. Denn es ist nach wie vor so, dass die überwiegende Mehrheit der Figuren in Serien heterosexuell ist. Dementsprechend sind es meist auch Liebesgeschichten zwischen Mann und Frau, die in Serien erzählt werden - große Liebesdramen mit Herz und Schmerz und auch kleine Liebesanekdoten mit viel Gefühl.

Aber, um jetzt wieder zurück zur guten Nachricht zu kommen: Ich habe seit Anfang des Jahres einige richtig gut geschriebene Liebesgeschichten zwischen Frau und Frau einerseits und Mann und Mann andererseits gesehen. Sie waren sehr unterschiedlich, doch sie hatten zwei Dinge gemeinsam: Die Geschichten waren nicht klischeebeladen und die beteiligten Figuren waren mehrdimensional. Und weil ich mich über jedes einzelne dieser queeren Paare sehr gefreut habe, habe ich beschlossen, endlich mal über sie zu schreiben.

+++ Achtung, Spoilerwarnung: Im Rest des Textes werden Entwicklungen für die Serien "Schitt's Creek", "Jane the Virgin", "Crazy Ex-Girlfriend", "Sex Education", "She-Ra und die Rebellenprinzessinnen" und "Gentleman Jack" vorweggenommen. +++

© CBC Patrick - gespielt von Noah Reid - und David - Dan Levy - führen in Schitts Creek einen gemeinsamen Laden.

David & Patrick - "Schitt's Creek"

Gäbe es ein Spin-off der kanadischen Comedy "Schitt's Creek", in dem es nur um David Rose (Dan Levy) und Patrick Brewer (Noah Reid) geht, ich würde es sofort gucken. Denn diese beiden sind so wunderbar zusammen. Einerseits der bodenständige, freundliche und geduldige Patrick, der sich mit Finanzen und Behörden auskennt, immer Hemd und Jeans trägt und noch nie mit einem Mann zusammen war. Andererseits der arrogante, verwöhnte und unfreundliche David, der sich extravagent kleidet, sowohl mit Männern als auch Frauen Sex hatte, der aber noch nie eine ernsthafte Beziehung geführt hat, der auch mit 30 noch vom Geld seiner mega-reichen Eltern lebte, aber - wie der Rest seiner Familie - nach dem Verlust des Reichtums versuchen muss, Geld zu verdienen. Passt nicht? Passt doch. Und das für ziemlich lange. Ich mag es, wie ich dank Patrick neue Seiten an David entdecke.

Doch es ist nicht Patrick, der David verändert und neue Gefühle hervorlockt. Nein, es ist der Ort, in den es die ehemals superreiche Familie verschlagen hat: Schitt's Creek. Dieses kleine Kaff, in dem vier Roses auf engem Raum zusammenleben müssen, verändert David. Weil er hier auf Menschen trifft und mit ihnen Situationen erlebt, die in seinem bisherigen Leben undenkbar schienen. Als er Patrick kennenlernt, ist er bereit - auch wenn er das noch nicht weiß -, echte Gefühle zuzulassen. Ja, wenn ich das hier erzähle, klingt das ein bisschen kitschig. Aber es ist so schön erzählt. Meist in kleinen Szenen über Nebensächlichkeiten, doch es sind die Zwischentöne, die beiläufigen Blicke und zufälligen Berührungen, die diese tolle Liebesgeschichte transportieren. Dazwischen immer mal wieder: große Gesten, die durch Humor gebrochen werden und dadurch nicht in Kitsch abgleiten (ich sage nur: Simply the Best!). Und das Besondere: Ich verstehe - nein, ich fühle - warum Patrick David liebt und warum David Patrick liebt. Die beiden, das ist die ganz große Liebe. Hach.

Mehr zur Serie: Über "Schitt's Creek" habe ich vor vier Wochen schon einmal ausführlicher in dieser Kolumne geschrieben.

Alle sechs Staffeln von "Schitt's Creek" gibt's in Deutschland bei TVNow (im Premium+-Angebot ist auch die englischsprachige Originalversion enthalten). Die erste Staffel ist außerdem bei Amazon und iTunes verfügbar.

© The CW Petra Solano - Yael Grobglas - und Jane Ramos aka J.R. - Rosario Dawson - lernen sich bei einem Kriminalfall kennen.

Petra Solano & J.R. - "Jane the Virgin"

Petra Solano (Yael Grobglas) ist eine meiner Lieblingsfiguren in der Comedy "Jane the Virgin" - auch weil sie über die fünf Staffeln eine Wahnsinnsentwicklung durchgemacht hat. Als Antagonistin und Konkurrentin zur Hauptfigur Jane Gloriana Villanueva (Gina Rodriguez) gestartet, hat sich Petra zu einer sehr guten Freundin der Heldin gemausert. Allerdings ohne ihre typischen Charakterzüge wie Direktheit, Ungeduld oder Ichbezogenheit aufzugeben. Was sich verändert hat: Dass Jane - auch stellvertretend für das Publikum - diese anstrengenden Eigenschaften einerseits nicht mehr so wichtig nimmt und andererseits verstanden hat, warum Petra so ist. Sie hat über die Jahre - genau wie das Publikum - Petra sehr gut kennengelernt und nimmt sie nun, wie sie ist. Und als Petra sich dann in Staffel 4 eine Frau verliebte, war das zwar etwas Neues, weil sie bisher nur männliche Partner hatte. Aber: Da Petras Geschichte immer wieder spektakuläre Überraschungen zu bieten hatte (böser Zwilling! Mord! Erpressung!), die auch entsprechend inszeniert wurden, war die Entdeckung, dass sie bisexuell ist, kein großes Ding und wurde entsprechend zurückhaltend inszeniert.

Was eher überraschte: Dass Petra, die bisher die Vorstellung der "einen großen Liebe" belächelte und als Kitsch abtat, plötzlich genau diese großen Gefühle spürte und auch entsprechend lebte. Mit Jane Ramos - genannt J.R. - trat eine durch und durch gute Person in Petras Leben und veränderte sie. Oder, wie Jane es in Staffel 5 ausdrückte: J.R. (Rosario Dawson) brachte etwas in Petra hervor, das schon immer da war. Das grenzt zwar an das ausgelutschte Erzählklischee der Frau, die den Mann zum Guten verändert. Aber genau das macht "Jane the Virgin" aus: das Spiel mit Klischees, das Austesten von Genre-Grenzen, das Verändern von bekannten Erzählmustern.

Mehr zur Serie: 2017 habe ich schon einmal ausführlicher über "Jane the Virgin" geschrieben.

Alle fünf Staffeln sind bei Netflix verfügbar, bei Amazon und iTunes gibt's Staffel 1 + 2, Joyn zeigt Staffel 4.

© The CW Darryl Whitefeather - Pete Gardner - und White Josh - David Hull - finden in einem Fitnessstudio zueinander.

Darryl & White Josh - "Crazy Ex-Girlfriend"

Es schmerzt ein bisschen, über Darryl und White Josh in "Crazy Ex-Girlfriend" zu schreiben. Denn sie haben mich sehr berührt. Wie die beiden sich schüchtern, unsicher und stolpernd gefunden haben, ging mir mehr zu Herzen als die Geschichte der Serien-Hauptfigur zur selben Zeit. Darryl Whitefeather (Pete Gardner) und Josh Wilson (David Hull) haben Rebecca Bunch (Rachel Bloom) in meinem Kopf verdrängt. Zumindest, als sie sich kennengelernt haben. Von außen betrachet passen Darryl und Josh so gar nicht zusammen: Darryl ist geschieden, hat eine Tochter, führt eine Anwaltskanzlei, hat einen seltsamen Schnurrbart, wirkt unsicher im Umgang mit Menschen. Josh ist mindestens zehn Jahre jünger, sehr gutaussehend, Fitnesstrainer, reflektiert, clever. Darryl überrascht sich selbst mit der Feststellung, dass er bisexuell ist. Und feiert diese Erkenntnis in der Serie begeistert (im von ihm gesungenen Lied "Gettin' Bi"). Sein Umfeld nimmt sein Coming-Out zur Kenntnis, es ist aber für niemanden außer ihm eine große Sache.

Als in Staffel 1 klar wird, dass Darryl sich in Josh verliebt hat, befürchtete ich einerseits: Ui, das wird eine große Enttäuschung für ihn, das ist nicht seine Liga. Aber andererseits dachte ich: "Crazy Ex-Girlfriend" weicht in so vielen Fällen von klassischen Erzählmustern ab, vielleicht wird das doch was zwischen den beiden. Und tatsächlich: Beide nähern sich an. Vorsichtig, tastend. Unsicherheit auf beiden Seiten. Das war, hach, so schön. Ein schönes Paar, das sich überraschend gut ergänzt hat. Doch ihnen war keine Zukunft vergönnt. Darryl wollte ein weiteres Kind, Josh nicht. Sie trennten sich. Ach, war das traurig. Zwischendurch, in der letzten Staffel, hatte ich zwar die Hoffnung, sie würden wieder zusammenkommen. Aber, was stattdessen entstand: eine tolle Freundschaft. Und für mich die Erinnerung an ein ganz besonderes Paar.

Mehr zur Serie: Im April ging es in dieser Kolumne um die letzte Staffel von "Crazy Ex-Girlfriend".

Alle vier Staffeln gibt's bei Netflix.

© Netflix Eric Effiong - Ncuti Gatwa - und Adam Groff - Connor Swindells - gehen auf dieselbe Schule - bis Adam fortgeschickt wird.

Eric & Adam - "Sex Education"

Also. Hier war ich Team Rahim, weil Rahim (Sami Outalbali) einfach toll war und in meinen Augen genau das, was Eric Effiong (Ncuti Gatwa) brauchte: einen selbstbewussten, schwulen Jugendlichen, der auch noch gut aussieht. Einen, der unbeeindruckt von der Außenwelt sein Ding durchzieht und damit auch noch gut ankommt. Aber, wie ich dann nach und nach seufzend und kopfschüttelnd festellte, ging es ja nicht um mich und meine Meinung. Sondern allein um Eric. Und ja, Rahim tat ihm auf eine Art gut - die Beziehung mit Rahim stärkte sein Selbstbewusstsein. Aber Eric zog es zu Adam Groff (Connor Swindells). Warum, das kann ich noch immer nicht beantworten - was ich in diesem Fall nicht als Mangel sehe. Ich denke, es war eine bewusste Entscheidung der Autoren und Autorinnen, hier die Motive im Unklaren zu lassen. Es sind nun mal Gefühle und die kann man manchmal erklären, aber eben nicht immer. "Sex Education" handelt schließlich von Jugendlichen, die den Sex und die dazugehörigen Gefühle gerade erst entdecken. Gefühle zu erklären, fällt selbst Erwachsenen oft schwer. Und in der Zeit des Erwachsenwerdens ist es manchmal schlicht unmöglich. Da sind so viele Gefühle, die plötzlich aufkommen, genauso plötzlich vielleicht aber auch wieder verschwinden. Man findet in der Zeit ja gerade erst heraus, was einem selbst guttut, was man selbst will.

Dann ist es eben doch einfach Adam. Adam, der Bully, der Eric herumgeschubst hat, vor dem Eric jahrelang Angst hatte. Ja, im Grunde ist es klischeehaft, dass ausgerechnet der Bully es ist, der sich unverstanden fühlt, der sich seiner sexuellen Identität (hetero, was sonst?!) nur nach außen sicher zu sein scheint. Ausgerechnet der, bei dem niemand erwarten würde, dass er schwul ist, ist schwul. Er weiß es aber selbst nicht oder verdrängt es. Doch Adams Veränderung und seine Annäherung an Eric ist so behutsam erzählt, dass ich als Zuschauerin spüren kann, was in ihm vorgeht, was er durchmacht. Und ach, am Ende hüpft mein Herz, als sie auf der Bühne, mitten in einer ziemlich verrückten Schulaufführung, zueinander stehen. Aber ich ahne schon: Das kann schlimm enden. Für beide. Und ich hoffe sehr, dass wir in Staffel 3 mehr sehen werden von Eric und Adam.

Die beiden bisherigen Staffeln gibt's bei Netflix.

© Netflix Adora und Catra wachsen zusammen auf, bekämpfen sich Jahre später und finden schließlich doch zueinander.

Adora & Catra - "She-Ra und die Rebellenprinzessinnen"

Eine Kinderserie, bei der am Ende Protagonistin und Antagonistin ein Liebespaar sind? Das ist längst nicht die einzige Überraschung, die die Animationsserie "She-Ra und die Rebellenprinzessinnen" parat hält. Aber bleiben wir bei Adora und Catra: Erstere ist die Heldin, die sich in She-Ra, ein Wesen mit Superkräften, verwandeln kann. Zweitere ist eine wichtige Figur auf der bösen Seite, sie hat keine Superkräfte, kann aber sehr gut kämpfen. Die beiden sind zusammen aufgewachsen, waren beste Freundinnen, bis Adora auf die gute Seite gewechselt ist. Was Catra ihr - natürlich! - nachträgt. Und doch spürt man von Anfang an und zwischendurch auch immer wieder, dass die beiden etwas verbindet.

An der Liebesgeschichte der beiden finde ich zwei Dinge bemerkenswert. Erstens, dass sie mit einer Nonchalance erzählt wird und dadurch vermittelt: Ist doch überhaupt nichts Besonderes, dass sich zwei Frauen lieben. Zweitens, dass ihre Geschichte nicht in den Mittelpunkt gerückt wird, sondern "She-Ra" vom Überleben und Zusammenhalten gegen eine feindliche Übermacht handelt, bei der man sich auch ineinander verlieben kann. Ja, Liebe passiert eben auch mal beiläufig, da muss man nicht immer ein großes Tammtamm drum machen.

Alle fünf Staffeln der Animationsserie "She-Ra und die Rebellenprinzessinnen" sind bei Netflix verfügbar.

© BBC/HBO Die Liebesgeschichte von Anne Lister - Suranne Jones - und Ann Walker - Sophie Rundle - hat im 19. Jahrhundert wirklich stattgefunden.

Anne Lister & Ann Walker - "Gentleman Jack"

In "Gentleman Jack" dagegen geht's im Grunde um nichts anderes als Anne Listers Suche nach einer Frau, die sie liebt. Könnte eine romantische Comedy sein, ist es aber nicht. Denn Annes Geschichte spielt im England des 19. Jahrhunderts, also in einer Gesellschaft, in der eine Frau, die von der Norm abweicht, ausgegrenzt wird. Doch Anne Lister (Suranne Jones) nutzt die Möglichkeiten, die sich ihr bieten: Sie ist wohlhabend und unabhängig, weil sie ein Anwesen geerbt hat. Sie reist durch die Welt, auf der Suche nach spannenden Lieb- und Bekanntschaften. Auf Reisen bewegt sie sich in Kreisen, in denen ihre Art zu leben und zu lieben eher eine Abwechslung für vom Luxus Gelangweilte als ein Schock für moralisch Aufrechte ist. Bei einer ihrer Stippvisiten in ihrem Anwesen in Halifax in England verliebt sich Anne in ihre reiche Nachbarin Ann Walker (Sophie Rundle).

Aus der Stippvisite wird ein langer Aufenthalt, in dem Anne sich in allerlei Geschäfte einmischt, die bisher Männern vorbehalten waren. Gleichzeitig buhlt sie um ihre junge Nachbarin. Doch anders als Anne Lister fällt es Ann Walker schwer, sich gegen die gesellschaftlichen Konventionen und die vorherrschenden Moralvorstellungen aufzulehnen. Hier wird eine ganz große, berührende Liebesgeschichte in ganz engen, fast erdrückenden Umständen erzählt. Und das so gut, dass in Szenen der Zweisamkeit von Anne und Ann mein Herz aufgegangen ist, weil ich gespürt habe, wie gut den beiden dieses Leben zu zweit tun würde und wie sehr ich ihnen das Glück gönnen würde. Genauso haben die Ablehnung und Feindseligkeit den beiden gegenüber auch mir vor dem Bildschirm richtig wehgetan. Umso bemerkenswerter, dass Anne Lister einfach immer weiter ihren Weg geht. Und gegangen ist - denn diese Liebesgeschichte zwischen Anne und Ann ist tatsächlich passiert. Anne Lister lebte von 1791 bis 1840 und wird oft als die "erste moderne Lesbe" bezeichnet. Sie hat Tagebücher hinterlassen, die fast 8000 Seiten umfassen, die sie aber in einer eigenen Geheimsprache verfasst hat. In den 1930ern wurde der Code geknackt und seitdem gibt es wissenschaftliche und popkulturelle Beschäftigung mit dieser bemerkenswerten Frau.

Die erste und einzige Staffel von "Gentleman Jack" gibt's zum Beispiel bei Amazon, iTunes oder Videoload. Ab 20. Oktober wird die Serie bei Sky Atlantic gezeigt.